Voditeljka Dragana Katić pre izvesnog vremena doživela nezgodu na snimanju emisije "Nikad nije kasno" i zadobila lakše povrede.

Ovaj snimak prvo je zabrinuo sve gledaoce, a nakon što se i sama voditeljka oglasila i pokazala da je dobro počeo je da se deli munjevitom brzinom u duhovitoj noti.

Pad je bio bolan

Kada je Dragana krenula da silazi sa velike scene, saplela se, a zatim i pala, i tom prilikom izvrnula zglob, da bi joj se kasnije stvorio i hematon na kolenu.

Tada je Dragana pokazala i koliki je profesionalac, jer se uprkos povredama, u visokim potpeticama vratila na scenu i nastavila sa radnim zadatkom kao da ništa nije bilo.

- Ljudi ne znaju da nije uvek lako. Misle da je sve sjaj i glamur, a ne znaju koliko toga ljudi koji rade na emisiju moraju da prođu, da bi se dobio finalan produkt - rekla je tada Dragana.

