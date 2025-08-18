Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, rijaliti takmičari, imali su turbulentan odnos u "Eliti 8", a o njihovom raskidu naširoko se pričalo. On je danas potvrdio da se pomirio sa Enom, a sad se i ona oglasila.

- Pomirili smo se, pokušavamo da gradimo lep i kvalitetan odnos. Šta će biti, ne znam. Ne bih volela da bude nešto površno. Ja patim od pažnje, moram da priznam. Meni je to primarna stvar, ne vapim za materijalnim i nikad nisam. Samo želim ugođaj i konstantnu privrženost - rekla je Ena.

- Večeras nam je test, nije kao da ga ja stavljam na test, već je test za naš odnos. Večeras gostujemo u "Narod pita" sa Ivanom, provokatorom i najvećim uzročnikom naših svađa. Već me je iznervirao, jer je okačio najavu zajedno sa njim na slici, a ima toliko samo naših slika. Mnogo sam tolerantna, ali ne znam koliko mogu da izdržim - kazala je ona.

- Što se mene tiče, ja sam se izvinila njegovoj mami kao neki start, neki boljitak u našem odnosu. Koncentrisana sam na nas, svašta nešto se promenilo zarad naše budućnosti. Videćemo da li će tako biti i sa njegove strane - zaključila je.

Peja ih odao

Mali Peja je, podsetimo, rekao da su se njih dvoje pomirili i da su ponovo u vezi, te da su zajedno bili na odmoru, iako je ona nedavno rekla nisu obnovili romansu.

- Ponovo smo zajedno! Ljubili smo se na odmoru, bili smo zajedno, ja sam taj čistač bazena... (smeh) Ena nije želela da otkrije, zbog pritiska drugih. Doći će kod Zlate i mene sigurno - otkrio je Jovan Pejić Peja.

- Kad smo išli na put Zlata je mahala Eni sa prozora, mama ništa ne zamera - dodao nam je on, pa zaključio:

- Večeras u emisiju "Narod pita" idemo kao par!

"Kako emocije preko noći da se ugase..."

Podsetimo, Peja je pre samo nekoliko dana pričao:

- Naravno da je ostala emocija prema Eni, ne može to preko noći da se ugasi. Normalno je da se čujemo, da razmenimo neku poruku. Kad je bila sa Kačavendom i Ivanom u emisiji, gledao sam da je smirim. Ivan je bocka, gleda da izvuče loše iz nje, a ona je žensko pa ne može da se izbori sa svime time. Ena i Ivan su preterali u emisiji, nekako Marinković je stari rijaliti igrač i zna gde da čačne.

