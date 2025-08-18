"MOJA ŽENA KOJA NAS SPAŠAVA OD STRAŠNE NESREĆE" Veljko Ražnatović objavio snimak iz automobila, pa se obratio Bogdani!
Bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, u višegodišnjem je braku sa Bogdanom Ražnatović, a njihov idilični život često plasiraju u javnosti.
On na mrežama zna i da se našali zanimljivim klipovima koji opisuju njihov odnos, te je tako ovog puta Veljko na svom profilu podelio šaljivi snimak muža i žene u automobilu i njeno ponašanje.
Kroz smešan snimak opisana je situacija u saobraćaju i žene koja se plaši nesreća.
- Moja žena koja nas spasava od strašne nesreće - piše u opisu.
Kako se može videti, žena na snimku reaguje burno iako nema potrebe za tim, a reakcija je urnebesna.
Veljko je uz ovaj klip tagovao Bogdanu i stavio nekoliko znakova pitanja i smajlića koji umiru od smeha, a mnogi očekuju njenu reakciju.
Anastasija upoznala Veljka sa Bogdanom - Šikanirala ga je
Anastasija Ražnatović priznala je da je morala da se umeša u njihov odnos.
- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ugledala sam je na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. Bio je preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.
Kurir.rs
