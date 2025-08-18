Anastasija upoznala Veljka sa Bogdanom - Šikanirala ga je

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ugledala sam je na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. Bio je preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.