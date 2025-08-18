Slušaj vest

Pevačica Tamara Milutinović progovorila je o poslu, ali i novim sezonama muzičkih takmičenja koji uskoro startuju na malim ekranima.

Tamara se prvo osvrnula na lošu sezonu na crnogorskom primorju.

- Oseća se da ima manje publike, što smo čuli već i od drugih kolega, ali to je sve normalno s obzirom da to da nas je zadesila i ekonomska kriza koja je sve veća i veća i koja se već izmiče kontroli. Tako da, sve je to prirodno, ali volim da kažem da je muzika nešto što nikada neće nestati i da će to uvek trajati i da će kriza proći - rekla je Tamara Milutinović.

Prokomentarisala je i "Zvezde Granda" i "Pinkove zvezde"

- Svako ima pravo da bira gde će da se pojavljuje, tako da, sve je to okej. Znam da su neki pevači bili tu dok je Saša Popović bio živ, iz poštovanja prema njemu prvenstveno, a sada je sve to nekako otišlo u drugom smeru i sve je to prirodno, šta da se kaže. Svi smo svesni koliko je Saša Popović bio poštovan među mojim kolegama i to je negde i prirodno. Prvo, Marija Šerifović bi sigurno ostala u žiriju, ali eto, sve je to, opet kažem, normalno. Šta je tu je, svako može da bira gde će da se pojavljuje - kazala je ona.

"Ništa neće biti isto bez Sašine energije"

- U jednom trenutku sam rekla da ništa više neće biti isto i stvarno smatram da ništa više neće biti isto bez njegove energije, samog njegovog prisustva, ne mora ništa da kaže, njegova energija, to je bilo sasvim dovoljno ako mene pitaš. Ne znam kako će to izgledati, ali s obzirom da volim Grand produkciju, držim im fige i nadam se da će uspeti to da izguraju, s obzirom na to da im je Popović ostavio sve u amanet. Znam da je napravio plan i za sledeću godinu, tako da se nadam da će to biti kako treba. Mislim da bi se Sanja Vučić sjajno snašla. Ona je menjala već Mariju Šerifović par puta i baš mi je bila zanimljiva. Milica Todorović bi takođe bila zanimljiva jako za gledanost. Suzana Jovanović je rekla da je malo pevača kontaktira posle njegove smrti, možda je ponekad ljudima neprijatno da dosađuju, hajde tako da se izrazim... Nadam se da će se se moje kolege ispraviti sad kad bude pola godine od smrti, za razliku od onda kad je malo njih bilo za 40 dana, i da će to biti onako iskreno, iz srca, a ne zbog kamera i svega ovoga... - istakla je potom Tamara.

