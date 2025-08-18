Slušaj vest

Čeljnik ružičaste televizije Željko Mitrović veoma je aktivan na društvenim mrežama,

Ona se sada, pred početak "Elite 9", oglasio i otkrio još jedan detalj koje fanove rijalitija očekuje od septembra.

Naime, Mitrović je predstavio i AI robota Tošu, koji će davati zadatke učesnicima "Elite 9".

- Milunka, Prorok i ja uveliko spremamo Tošu za predstojeću sezonu! Ova dva Al humanoidna robota praviće glavobolje svim učesnicima Elite, ali će učešće uzeti i u drugim programima televizije Pink! - napisao je Mitrović ispod fotografije.

Učesnici već poznati

Iako je početak nove sezone daleko, za sada je već poznato da na imanje u Šimanovcima ulaze Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš, Bora Santana, Miljana Kulić.

- Dogovor je sklopljen. Pink je moja druga kuća, ja sam u ovoj kući odrasla. O uslovima ne govorim, to su privatne stvari, imaću frizera. Ova sezona obećava, pogotovo jer sam ja učesnik - rekla je Maja za "Blic" nakon potpisivanja ugovora.

