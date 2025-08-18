Slušaj vest

Reper iz Crnog Ceraka, Đorđe Bibić Biba, sinoć je održao nastup u Zadru gde je ušao u sukob sa momkom iz publike.

Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se vidi da je Biba u jednom trenutku prekinuo svoj nastup ni na mikrofon počeo da se svađa sa momkom koji mu je prethodno, sudeći po komentarima ispod snimka, dobacivao.

Biba se posvađao sa momkom iz publike

- Dođi sad pi**ice mala, dođi...Dođi sad na binu pi** mala, dođi ovamo. Dođi, šta ti je, šta si se uplašio sad? Pa nećemo ti ništa. Šta ti je je**te, šta si se u**o? - dobacivao mu je.

- Nisam ti ja debil, aj sad izađi napolje ili dođi ovde. Hoćeš da dođeš, hoćeš da dođeš ovde, je'l? Dođi, dođi... - nastavio je on, a u jednom trenutku je obezbeđenje krenulo ka momku.

Reper Đorđe Bibić Biba doživeo je neprijatnost u jednom klubu u Hrvatskoj, kada ga je vlasnik lokala vređao na nacionalnoj osnovi

Imao neprijatnost sa vlasnikom kluba

Podsetimo, reper je nedavno napisao kako je doživeo neumesne komentare od strane gazde kluba.

- Umag, izvinite što nisam ostao na slikanju. Gazda kluba imao je neumesne i uvredljive komentare u vezi sa mojom nacionalnošću. Neću više raditi ovaj klub. Hvala svima koji su bili - napisao je Bibić.

