Rijaliti učesnica Ena Čolić rešila je da prokomentariše potez Bore Santane, koji ju je iznenadio.

On je izjavio da živi po tuđim stanovima i nazvao je "romskom snajkom".

- Bora je neko ko pravi atmosferu po žurkama. Ja sam sa tadašnjim dečkom raskinula zato što nisam želela da rađam. Imam sina i nema potrebe da rađam drugo. Ako me neko ubedi da je "onaj pravi" onda bih. Bora je pričao da mi nismo bili ozbiljna veza, to je njegovo viđenje... - rekla je Ena prvo.

- Nisam živela kod njega u stanu, ali jesam prespavala nekoliko puta. Nisam se preselila jer nisam htela da ga upoznam sa sinom još uvek - istakla je potom učesnica "Elite 8".

Pomirila se sa Pejom, pa je odmah iznervirao

Podsetimo, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, rijaliti takmičari, imali su turbulentan odnos u "Eliti 8", a o njihovom raskidu naširoko se pričalo. On je danas za "Blic" potvrdio da se pomirio sa Enom, a nešto kasnije se i ona oglasila.

- Pomirili smo se, pokušavamo da gradimo lep i kvalitetan odnos. Šta će biti, ne znam. Ne bih volela da bude nešto površno. Ja patim od pažnje, moram da priznam. Meni je to primarna stvar, ne vapim za materijalnim i nikad nisam. Samo želim ugođaj i konstantnu privrženost - rekla je Ena.

- Večeras nam je test, nije kao da ga ja stavljam na test, već je test za naš odnos. Večeras gostujemo u "Narod pita" sa Ivanom, provokatorom i najvećim uzročnikom naših svađa. Već me je iznervirao, jer je okačio najavu zajedno sa njim na slici, a ima toliko samo naših slika. Mnogo sam tolerantna, ali ne znam koliko mogu da izdržim - kazala je ona.

- Što se mene tiče, ja sam se izvinila njegovoj mami kao neki start, neki boljitak u našem odnosu. Koncentrisana sam na nas, svašta nešto se promenilo zarad naše budućnosti. Videćemo da li će tako biti i sa njegove strane - zaključila je.

Kurir / Srbija Danas

