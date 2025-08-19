Slušaj vest

Nastup muzičara Džale Brata i Bube Korelija u jednom sarajevskom klubu hitno je prekinut. Svi gosti su brzo evakuisani iz lokala nakon prekidanja nastupa Džale i Bube, a razlog je - dojava o bombi.  Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, na teren su poslati policijski službenici.

Podsetimo, poznati bosanskohercegovački reperi bili su u junu u Beograd prvi put nakon 2021. godine, kada im je bio zabranjen ulazak u Srbiju. Njihov dolazak izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama.

Muzičari su bili na meti kritika zbog ponašanja  Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Nenad Kostić

Nakon incidenta se oglašavali

Nakon incidenta u Nišu 2021. godine, Buba Koreli se oglasio na društvenim mrežama:

- Dragi moji, želim da se kratko osvrnem na događaj u Nišu. Ni moj kolega ni ja nismo bili prisutni na bini, što je javno potvrdio organizator i kao što se vidi na snimku. Bili smo u backstageu i čekali svoj red. Jako mi je žao zbog nastale situacije i apsolutno osuđujem svaku vrstu nasilja. Voli vas brat.

