ĐINA DŽINOVIĆ SA MISTERIOZNIM MUŠKARCEM: Otputovali na Mikonos i odmah otišili u ludi provod
Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, često putuje na luksuzne destinacije odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu. Đina je objavila snimak i pokazala da je upravo stigla na Mikonos i to u društvu nepoznatog muškarca.
Đina je na sebi imala naočare, kačket i kapuljaču, kao da se krije od nekoga, međutim ipak je sve javno objavila na svom storiju na Instagramu. Naime, ono što su se svi zapitali jeste ko je zapravo muškarac koji joj pravi društvo. Da li je u pitanju dečko ili dobar prijatelj sa kojim će uživati na moru.
"Bila sam kao loptica"
Što se težine tiče, Đina izgleda veoma vitko, ali o kilaži retko govori. Fotografije objavljene pre par godina na kojima je Đina u bikiniju, naterale su korisnike društvenih mreža da kažu kako je Melinina i Harisova ćerka premršava, ali ona to tako ne vidi:
"Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofalne probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je. Dohvatio me je između ostalog i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar, " rekla je Đina za Blic.