Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, često putuje na luksuzne destinacije odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu. Đina je objavila snimak i pokazala da je upravo stigla na Mikonos i to u društvu nepoznatog muškarca.

Đina je na sebi imala naočare, kačket i kapuljaču, kao da se krije od nekoga, međutim ipak je sve javno objavila na svom storiju na Instagramu. Naime, ono što su se svi zapitali jeste ko je zapravo muškarac koji joj pravi društvo. Da li je u pitanju dečko ili dobar prijatelj sa kojim će uživati na moru.

"Bila sam kao loptica"

Što se težine tiče, Đina izgleda veoma vitko, ali o kilaži retko govori. Fotografije objavljene pre par godina na kojima je Đina u bikiniju, naterale su korisnike društvenih mreža da kažu kako je Melinina i Harisova ćerka premršava, ali ona to tako ne vidi: