Voditelj Voja Nedeljković već više od dve decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Majom, koja se retko pojavljuje u javnosti. Iako su godinama zajedno, njihova ljubavna priča i dalje intrigira javnost kao i detalji sa venčanja koje je bilo nesvakidašnje.

Naime, popularni voditelj je svoju izabranicu upoznao još dok je radio na Trećem kanalu, a sudbina je umešala prste na jednoj manifestaciji gde je umesto njega trebalo da bude kolega Dejan Pantelić.

- Možda bi sada Deki bio u braku sa njom – kroz šalu je rekao Voja u emisiji Od A do Da i otkrio da su se on i Maja ubrzo zbližili, zaljubili i vrlo brzo započeli zajednički život.

Veza je brzo napredovala, a ljubav krunisana rođenjem sina Đorđa svega tri dana nakon venčanja.

– Kada je Maja ostala u drugom stanju, odlučili smo da bez velike pompe ozvaničimo naš odnos. Potpisali smo papire sedam dana nakon odluke da se venčamo. To je bio četvrtak, a naš sin Đorđe se rodio u nedelju, 10. avgusta – rekao je Voja i dodao uz osmeh: "Često se šalimo da je on “atomska beba”.

Ipak, mnogima najzanimljivijidetalj jeste dan koji su odabrali za venčanje.

– Svi su me stalno pitali kada ću da se ženim, a ja sam iz šale odgovarao: “U četvrtak!” To mi je jedini dan kada ne radim. I šta se desi? Oženim se u četvrtak – ispričao je Voja.

Kako na njihovom venčanju ništa nije bilo po „pravilima“, tako ni njegov izbor odeće nije bio svakidašnji.

– Nosio sam beli laneni komplet i papuče… Dakle, kao pravi papučar sam ušao u brak – zaključio je kroz smeh.