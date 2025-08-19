PEVAČICA UHVATILA MUŽA U PREVARI, IŠČUPALA LJUBAVNICU: Sad podelila fotografiju s njim i zaljubljeni kao nikad!
Natalija Trik FX i Sani zajedno su od tinejdžerskih dana, a nedavno je pevačica sve šokirala kada je rekla da je supruga sa kojim je 33 godine u braku uhvatila u prevari, ali je odlučila da braku da drugu šansu.
Naime, ona je poslednjih godina veoma aktivna na Instagramu gde deli mnoštvo trenutaka iz svakodnevnog života, te je tako sada objavila njihovu fotografiju tokom šetnje.
Ona je naslonila glavu na supruga i zaljubljeno ga gledala, a u opisu objave je stavila emotikone zelenih srca.
"Uhvatila sam ih kod nje u stanu"
- U stanu kod gospođe, na Novom Beogradu. Zamisli, i tad mi kaže "Nije istina". Ušla sam, počupala je za kosu i rekla sam "Sad ću da kažem tvojim roditeljima", jer mi je bilo neshvatljivo da neko može to da uradi. Nisam razmišljala da je moj muž kriv, već da je ona kriva. Njemu sam svašta rekla, bilo je strašno, ali to nije bio jedini put - rekla je tada za "Hype TV".