Natalija Trik FX i Sani zajedno su od tinejdžerskih dana, a nedavno je pevačica sve šokirala kada je rekla da je supruga sa kojim je 33 godine u braku uhvatila u prevari, ali je odlučila da braku da drugu šansu.

Naime, ona je poslednjih godina veoma aktivna na Instagramu gde deli mnoštvo trenutaka iz svakodnevnog života, te je tako sada objavila njihovu fotografiju tokom šetnje.

Ona je naslonila glavu na supruga i zaljubljeno ga gledala, a u opisu objave je stavila emotikone zelenih srca.

Natalija i Soni Trik FX u prirodi Foto: Pritnscreen/Instagram

"Uhvatila sam ih kod nje u stanu"