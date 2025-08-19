Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić otputovala je na mini odmor, a ovom prilikom je pokazala svoju majku, koja je takođe plavuša i izgleda predivno za svoje godine. Naime, majka i ćerka uživale su uz večeru na obali mora, dok je pogled pucao na horizont.

- Mama - napisala je Bojana uz emotikon srca uz fotografiju na kojoj se vidi kako uživaju uz vino i večeru.

1/3 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Printscreen/Instagram

Sa kolegom je dobila sina

Inače, Bojana je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, a o njihovom odnosu i razvodu javno je i otvoreno govorila.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo.