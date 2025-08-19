MAJKA I ĆERKA UŽIVAJU ZA SVE PARE! Bojana Lazić sa majkom na odmoru, večeraju na obali mora, a na stolu vino i bogata trpeza
Voditeljka Bojana Lazić otputovala je na mini odmor, a ovom prilikom je pokazala svoju majku, koja je takođe plavuša i izgleda predivno za svoje godine. Naime, majka i ćerka uživale su uz večeru na obali mora, dok je pogled pucao na horizont.
- Mama - napisala je Bojana uz emotikon srca uz fotografiju na kojoj se vidi kako uživaju uz vino i večeru.
Sa kolegom je dobila sina
Inače, Bojana je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, a o njihovom odnosu i razvodu javno je i otvoreno govorila.
- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo.
- Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene.