Stanija Dobrojević od verenika Asmina Durđžića (35) na poklon je dobila 100 krava i 1.000 ovaca! Iako su nedavno raskinuli, starleta i biznismen rešili su da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu, a Đurđžić je odlučio da svoju dragu obori s nogu i dokaže joj da je spreman da sa njom gradi ozbiljnu budućnost u kojoj nema mesta za ljubomorne ispade.

Ozbiljni planovi

Nakon nesuglasica koje je imao, par je krenuo dalje, a dobro obavešten izvor kaže da je biznismen odlučio da pokrene biznis koji će im doneti dodatne prihode.

– Asmin je bio uporan i uspeo da ponovo osvoji Staniju. Iako su nedavno raskinuli, shvatili su da je ljubav jača od svih nesuglasica i da bi trebalo da pokušaju još jednom. Stanija je tvrd orah i nije bilo nimalo lako da promeni odluku, ali je zbog ljubavi koju oseća prema njemu rešila da popusti. Za sada je sve u redu, a Asmin se svim silama trudi da ne napravi nijednu grešku. Želi da joj dokaže da je raskrstio s ljubomornim ispadima i da sa njom ima ozbiljne planove – započeo je priču sagovornik i otkrio detalje unosnog biznisa u koji će Đurđžić uključiti i svoju verenicu.

– On je godinama u biznisu, ali je u poslednje vreme ozbiljno razmišljao o poslu kojim bi mogao da se bavi na duže staze. Zaključio je da je poljoprivreda prava stvar i odmah je krenuo u realizaciju plana.“

Rekao mi je da želi da otvori farmu, kupi stoku i pokrene proizvodnju mesa. Uveren je da je to posao koji ne može da propadne jer je ljudima uvek potrebno sveže i kvalitetno meso. Planira da okupi tim stručnjaka koji će mu pomoći da sve bude na vrhunskom nivou. Ne plaši se što kreće od nule i siguran je da će se ulaganje isplatiti.

Naravno, u posao će uključiti i Staniju. Farma je zapravo iznenađenje za njegovu voljenu, a na njoj će biti čak 100 krava i 1.000 ovaca. Nema sumnje da će napraviti nešto ozbiljno, Stanija je sposobna žena, mag za biznis, i nema razloga da ne zablista i kao poljoprivrednica!

Kako saznajemo, Đurđžić ne časi časa i uveliko radi na tome da farma krene sa radom do momenta kada se Stanija vrati iz Amerike.

Pripreme u toku

– Asmin je sve druge poslove ostavio po strani i sada je u potpunosti usredsređen na uređene farme. U potrazi je za ljudima koji će brinuti o životinjama, jer je svestan da sam neće moći da kontroliše toliki broj grla i ogromno imanje. Ne sumnja da će farma zaživeti i da će uspeti da proizvede meso koje će kvalitetom parirati brendovima koji su godinama na tržištu. Ne može da dočeka da se Stanija vrati u Srbiju i vidi kakvo joj je iznenađenje spremio. Siguran je da će biti oduševljena i da će im novi biznis doneti brdo love!