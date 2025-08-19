DENI BONEŠTAJ ČEKA ŠESTO DETE! Pevač prelepe vesti podelio na mrežama, pljušte čestitke
Deni Boneštaj na društvenim mrežama podelio je lepe vesti i otkrio da će njegova porodica biti uskoro bogatija za još jednog člana.
Najlepše vesti
Pevač je putem Instagrama otkrio da je njegova supruga u blagoslovenom stanju i da čekaju peto dete.
Porodična fotografija raznežila je pratioce, a čestitke su pljuštale sa svih strana.
Nedavno dobio peto dete
Pevaču je supruga prošle godine na svet donela sina, kome su dali ime Lukijan.
Muško ime Lukian došlo nam je iz Starog Rima i veruje se da je nastao iz imena "Lucije", koje je pak došlo od reči "luk" – "svetlost", znači "svetao" ili "sjajan".
Ima ćerku iz prvog braka
Deni i Ines imaju tri sina Nasera, Leona i Lukijana i devojčicu Hanu, dok pevač iz prvog braka ima ćerku.
Inače, Deni Boneštajn, poznat je po hitu "Crno meče" i "Volim te na kvadrat", ali se ne eksponira često medijima.
Deni Boneštaj priznao da mu je Tanja Savić bila simpatija: