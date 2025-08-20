Slušaj vest

Pevač se godinama trudi da privatni život čuva daleko od javnosti, a svojevremeno je progovorio o karijeri i prvom braku koji se završio razvodom.

Počeo da radi sa 15 godina

Pevač je jednom prilikom priznao da je jako mlad počeo da zarađuje.

- Sa nekih 15 i po godina sam počeo da radim, sad imam 34, ali sam stekao nekoliko nekretnina u Crnoj Gori, izdaju se, za račune ima para - govorio je Deni za Republiku i dodao:

- Početak nije bio lak, ja sam počeo sa ocem, u kafani koja je imala dva stola, krenulo je polako da se zahuhtava. Posle sam snimio nekoliko pesama, jedna pesma me probila, sa 17 godina sam se preselio u Beograd.

Deni Boneštaj proslavio se pesmom "Crno meče" koja je postala vanvremenski hit, a onda su usledile i druge numere...

Razvod

Deni je otkrio da je jedna pesma posvećena ćerki Izabeli koju je dobio u prvom braku.

- "Kad suze progovore" pesma, posvećena je ćerki Izabeli, bio je razvod, ovo, ono, nekako sam krenuo nov život, bez supruge, ćerka je ostala sa mamom u Roterdamu, ta pesma mi je u pravom trenutku ponuđena, taj čovek nije ni znao kroz šta ja prolazim, to je jednostavno suđeno... Svaki put kada pričam o tome se naježim. Ostale su više ljubavne i šaljive pesme...

Krah braka mu teško pao

- Nije me njena mama prevarila, ja sam se vratio u Srbiju. Palo mi je teško zbog ćerke, što se tiče ostalih stvari, shvatili smo da nismo jedno za drugo, ali smo ostali prijatelji, ona sada komunicira sa mojom novom suprugom. Ali tada mi je bilo teško da živim bez ćerke.

