Nataša Maza je prva javna ličnost koja je priznala da je promenila pol. Rođena je kao muškarac pod imenom Nebojša Kornesko, a 2007. godine postala je žena.

Ova transrodna pevačica ušla je u žižu javnosti nakon što su postojale sumnje da je imala aferu sa bodibilderom Lepomirom Bakićem. Kasnije je zbog njega ušla i kao gost na najpopularnije imanje u Lisovićima, u sklopu rijalitija "Farma", nakon čega je on odbio da razgovara sa njom.

Promena pola

Nataša Maza je više puta isticala da je pre promene pola iza nje veoma težak period i prilično stresne situacije, ali da je uspela da se izbori za sebe i sada konačno uživa u svom životu.

Ona je pozirala u kupaćem kostimu i pokazala kako izgleda, a komentari su samo pljuštali.

Sajt za odrasle

Podsetimo, transrodna pevačica Nataša Maza napravila je profil na popularnom sajtu za odrasle, gde osobe prodaju svoje intimne fotografije za novac.

- Istina je. Otvorila sam profil na sajtu za odrasle. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim. Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga ne želim da me to određuje ili umanjuje. Svako ko je u mogućnosti može da se pretplati i vidi kakav sadržaj kačim.

Muzička karijera

- Nije mi cilj da se obrukam i da tamo budem večno već da se u određenom periodu vratim na muzičku scenu jača nego ikad. Nadaću se da će to biti uskoro i da ćemo se veseliti uz nove pesme koje će proći ne samo u Srbiji nego širom Balkana - rekla je pevačica za Alo.

Podsetimo, Maza je dobila nepristojne ponude i od poznatog voditelja čije ime i prezime je poznato našoj redakciji.

