Nataša Maza je prva javna ličnost koja je priznala da je promenila pol. Rođena je kao muškarac pod imenom Nebojša Kornesko, a 2007. godine postala je žena.

Ova transrodna pevačica ušla je u žižu javnosti nakon što su postojale sumnje da je imala aferu sa bodibilderom Lepomirom Bakićem. Kasnije je zbog njega ušla i kao gost na najpopularnije imanje u Lisovićima, u sklopu rijalitija "Farma", nakon čega je on odbio da razgovara sa njom.

Ovako Nataša Maza izgleda kad se skine:

Nataša Maza nakon promene pola Foto: Printscreen Instagram, Printskrin/Instagram, Privatna arhiva

Promena pola

Nataša Maza je više puta isticala da je pre promene pola iza nje veoma težak period i prilično stresne situacije, ali da je uspela da se izbori za sebe i sada konačno uživa u svom životu.

Ona je pozirala u kupaćem kostimu i pokazala kako izgleda, a komentari su samo pljuštali.

Sajt za odrasle

Podsetimo, transrodna pevačica Nataša Maza napravila je profil na popularnom sajtu za odrasle, gde osobe prodaju svoje intimne fotografije za novac.

Nataša Maza Foto: Printskrin/Instagram, Youtube Screenshot, Filip Plavčić

- Istina je. Otvorila sam profil na sajtu za odrasle. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim. Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga ne želim da me to određuje ili umanjuje. Svako ko je u mogućnosti može da se pretplati i vidi kakav sadržaj kačim.

Muzička karijera

- Nije mi cilj da se obrukam i da tamo budem večno već da se u određenom periodu vratim na muzičku scenu jača nego ikad. Nadaću se da će to biti uskoro i da ćemo se veseliti uz nove pesme koje će proći ne samo u Srbiji nego širom Balkana - rekla je pevačica za Alo.

Podsetimo, Maza je dobila nepristojne ponude i od poznatog voditelja čije ime i prezime je poznato našoj redakciji.

