Slušaj vest

Pevačica Dragana Majkić ispričala je svoju životnu priču, a mnoge je upravo njena iskrenost i snaga ostavila bez daha. Iako je javnost upoznala na sceni muzičkog takmičenja “Nikad nije kasno”, njen put do mikrofona bio je daleko od lakog i jednostavnog.

Bila tonac na radiju, u kafiću puštala muziku

- Za vreme studija sam morala da radim kako bih porodici i sebi obezbedila osnovne stvari. Bila sam tonac na Radio Futogu, a povremeno sam i puštala muziku u kafićima. Sve to nije dugo trajalo, ali mi je dalo veliko iskustvo i hrabrost da nastavim dalje - započinje svoju priču Dragana.

1/5 Vidi galeriju Dragana Majkić Foto: Privatna Arhiva

Iako je oduvek volela muziku, obrazovanje je stavljala na prvo mesto. Završila je dva fakulteta – Ekonomski fakultet Subotica/ogranak Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka, smer Inženjerski menadžment, a zatim i master studije iz oblasti marketinga i medija. Tema njenog master rada bila je više nego simbolična: "Uloga i značaj oglašavanja u TV formatima na primeru muzičkih talent šou programa". Kao da je, nesvesno, pisala o svom životnom putu.

- Radila sam u bendu šest godina. Nakon korone sam shvatila da želim nešto da uradim za sebe, da ostvarim svoj san i da pokažem šta znam. Zato sam se prijavila na takmičenje "Nikad nije kasno" i uspela da stignem do četvrtfinala. To je iskustvo koje me je zauvek promenilo - iskrena je pevačica.

Danas Dragana živi dvostruki život – preko dana je posvećena poslu u finansijama u jednoj firmi, a noću peva na proslavama i nastupima. Iako sve to zahteva mnogo energije, ona kaže da nema nameru da odustane.

Dragana Majkić preko dana radi u finansijama, a noću peva Foto: Privatna Arhiva

Želi porodici da obezbedi normalan život

- Radim dva posla, jer želim da obezbedim normalan život za svoju decu i sebe. Nije lako, ali muzika je moja ljubav i daje mi snagu. Kada stanem pred mikrofon, zaboravim na sve brige – priznaje Dragana.