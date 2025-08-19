Slušaj vest

Snežana Babić bila je jedna od najomiljenijih pevačica bivše Juge, a nakon udaje se naglo povukla sa estrade.

Muziku je stavila u prvi plan kada je živela sa Radomirom Stojanovićem, nemačkim biznismenom srpskog porekla, a u braku su bili od 2002. do 2009. godine.

O deci

Pevačica nikada nije krila koliko voli decu, iako se nije nije postala majka. Za Kurir je pre nekoliko godina u emisiji "Sceniranje" govorila o potomstvu sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić:

− Ni za čim ne žalim. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. To bi ujedno bio moj savet svim ljudima, ako sam uopšte akreditovana za to: sve što treba da vam se desi, desiće se. Nema suza, idemo dalje.

− Tako je u ovom krugu, idemo u neku drugu dimenziju, možda će biti drugačije − zaključila je i dodala da prema svoj deci u okruženju gaji neizmernu ljubav, da ona to osećaju i umeju da uzvrate:

- Deca su anđeli, oni su anđeli. Oni osećaju i to je neizmerna ljubav. Život uvek da ono što treba da da... - govorila je Sneki, dok je voditeljka Ljiljana Stanišić grcala u suzama.

Tajna besprekornog izgleda

Sneki je otkrila da su godine za nju samo broj.

- Zbilja ne razmišljam o godinama, godine su za mene broj. Što se tiče statusnog simbola imaju značenje - rekla je ona i otkrila da li je shvatila da je u sama sebi u životu najvažnija:

- Nikada. Imam ljude koji su mi važniji od mene. Uvek sam se davala svima. Vidim da je to popularno da budeš sebi na prvom mestu. U sistemu lanca, ako daješ, uvek ti se vraća pozitivna energija - istakla je.

Ne zanima je materijalno

- Postoji neko vreme kad shvatiš da ti 5 automobila nije sreća, 10 kuća nije sreća. Novac jeste jako bitan, ali to nije sreća. Čovek mora da bude duhovno smiren i da radi na sebi - dodala je pevačica i nastavila:

- Nije lako. To je jedan veliki rad na sebi. Moraš da shvatiš da ne možeš uvek da imaš sve. Uglavnom je taj imperativ sreće nametnut. Ima momenata kada si srećan i kada si tužan, ali sve prebrodiš. Samo moraš da shvatiš da ne može uvek sve. Radost je moja tuga, a i tuga je moja radost - istakla je.

Bujan dekolte Snežane Babić Sneki: