Omer Karalić ispunio roditeljima najveću želju da se pojavi u Nikad nije kasno

Slušaj vest

Pevač Omer Karalić, koji je domaćoj publici postao poznat kroz takmičenje "Nikad nije kasno", nije uspeo da sve svoje snove ispuni na način na koji je maštao.

Posle više od dvadeset pet godina pevanja po Nemačkoj, odlučio je da se vrati u rodni kraj, gde je oduvek želeo da nastupa. Njegova najveća želja bila je da ga upravo tu, među svojim ljudima i zemljacima iz regiona, publika prepozna i čuje, a to mu se ostvarilo upravo zahvaljujući ovom šou programu.

Sudbina je htela drugačije

Na scenu "Nikad nije kasno" stao je na nagovor roditelja, koji su svake nedelje pratili emisiju i maštali da će jednoga dana njihov sin stati rame uz rame sa Žikom Jakšićem i zasijati pred milionskim auditorijumom. Međutim, sudbina je htela drugačije. Oboje su preminuli u razmaku od svega 18 dana, neposredno pre njegovog pojavljivanja u takmičenju.

1/5 Vidi galeriju Omer Karalić u "Nikad nije kasno" Foto: Printscreen Youtube/Grand

- Iako je bila njihova želja, srećan sam samo što sam došao ovde, da se predstavim barem u prvom krugu, a naravno da ću biti još srećniji ako budem prolazio dalje. Takođe, tu sam da bih i ćerkicu Amaliju učinio ponosnom - govorio je tada Omer Karalić.

Ipak, taj gubitak nije ga slomio. Naprotiv, postao mu je dodatni podstrek da ispuni njihovu želju i da upravo kroz muziku sačuva uspomenu na njihovu veru u njega.

- Hvala ti što si našao snage da staneš na ovu binu. Bila bi šteta da ljudi ne čuju tvoj glas. Na mene si ostavio veliki trag kada sma slušao snimke - poručio mu je Jakšić u prvom krugu.

Sestrić stradao u udesu

Ipak, gubitak roditelja nije bio jedina tragedija u njegovoj porodici. Samo nekoliko meseci kasnije, a tokom njegovog učešća u takmičenju, njegov sestrić tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

- Vozio je sam. Prošao je sigurno hiljadu puta tim putem, ali tog jutra je bilo suđeno da se više nikada ne vrati – otkrio je Omer kada je u takmičenju nastup posvetio svom Senadu.

Omer Karalić oduševio žiri Foto: Printscreen Youtube/Grand

Tokom takmičenja Omer Karalić nikada nije želeo da osvaja publiku na osnovu emocija i sažaljenja. Ipak, jedan detalj na sceni otkrio je deo njegove lične boli – na reveru je nosio crno srce, tiho podsećanje na prerano preminulog sestrića.

Sestra preminula mesec dana nakon finala

Nažalost, tragični gubici u njegovoj porodici tu se nisu završili. Samo mesec dana nakon što je završeno finale "Nikad nije kasno", Omer je doživeo novi šok – izgubio je svoju najmlađu sestru Đuzu, koja je posle teške borbe preminula od posledica multiple skleroze.

Omer Karalić jedan nastup posvetio pokojnom sestriću Foto: Printscreen Youtube/Grand

- Moja Đuza, moje pile malo, moja sestra! Moja hrabrost! Moj najveći borac, preselila se danas u 46. godini na drugi svet! Sunce moje, brat te nikad neće zaboraviti. Uvek ću te voleti. Ne znam kako ću sad?! – objavio je neutešni pevač tada, nakon čega su izjave saučešća i reči utehe počele da se nižu.