Slušaj vest

Nepredvidive situacije sastavni su deo svakog posla. Jedna takva desila se i voditeljki Radi Radenović. Ona je pre neki dan bila u restoranu na Vračaru gde je dobila poziv zbog kojeg je bila vidno iznervirana. 

Neprijatna situacija 

Očevidac koji se tom prilkom zadesio na licu mesta do detalja opisuje situaciju. 

- Radu sam primetila čim sam ušla u objekat. Bila je vedra i nasmejana.Sedela je i uživala. Međutim, u jednom trenutku sam čula kako glasno priča sa nekim preko telefona. Nije želela da galami u restoranu, nego je izašla napolje, ali sam čula kada je toj osobi rekla "Je l’ ti mene čuješ dok ja tebi nešto pričam? Ovo stvarno više nema smisla, zaista me uznemiravaš pred emisiju, ako ti kažem 10 puta neću da se ponavljam. Videla sam da je situacija ozbiljna. Raspravljala se nekoliko minuta. Svi su to komentarisali čak i kad je otišla iz lokala- priča naš sagovornik. 

Ume da reši problem po kratkom postupku

Voditeljki se desila neprijatna situacija Foto: Pritnstcreen, Damir Dervišagić, Marina Lopičić

 Direktna i konkretna

Pozvali smo Radu koja je potvrdila naša saznanja i kroz osmeh prokomentarisala. 

- Sve vi saznate. To je bio poslovno-kreativni zanos. Tako je uvek u našem novinarsko-voditeljskon poslu kada se uspostavljaju novi projekti.Sve je na kraju bilo ok- rekla nam je Rada. 

Voditeljka Rada Radenović dugo je nosila titulu "domaće Hale Beri. Poznata je po prirodnoj lepoti i britkom jeziku. 

Ne propustiteStarsBILA JE SIMBOL LEPOTE, RODILA DETE OŽENJENOM CRNOGORSKOM BIZNISMENU: Pričao da je ne poznaje, pa došao po nju u porodilište, a onda je njegova žena progovorila
screenshot-22.jpg
StarsSIN NAŠE VODITELJKE ŽIVI SA OCEM U CRNOJ GORI: Objavila je fotku naslednika, dobila ga sa misterioznim Crnogorcem, a evo zašto je ponosna na njega
screenshot-1.jpg
StarsBILA JE SIMBOL LEPOTE, RODILA DETE OŽENJENOM CRNOGORSKOM BIZNISMENU! Pričao da je ne poznaje, pa došao po nju u porodilište, a onda je njegova žena progovorila
damir01-damir-dervisagic.jpg
StarsBRENA ZAPOSLILA POZNATU VODITELJKU: Važila za najbolju u svom poslu, pa se povukla, a sada joj pevačica dala ozbiljnu ulogu u njenom biznisu! Evo o kome je reč
brenna.jpg