RADA RADENOVIĆ POBESNELA U RESTORANU! Voditeljka izletela iz lokala kao furija, dobila poziv koji je uznemirio
Nepredvidive situacije sastavni su deo svakog posla. Jedna takva desila se i voditeljki Radi Radenović. Ona je pre neki dan bila u restoranu na Vračaru gde je dobila poziv zbog kojeg je bila vidno iznervirana.
Neprijatna situacija
Očevidac koji se tom prilkom zadesio na licu mesta do detalja opisuje situaciju.
- Radu sam primetila čim sam ušla u objekat. Bila je vedra i nasmejana.Sedela je i uživala. Međutim, u jednom trenutku sam čula kako glasno priča sa nekim preko telefona. Nije želela da galami u restoranu, nego je izašla napolje, ali sam čula kada je toj osobi rekla "Je l’ ti mene čuješ dok ja tebi nešto pričam? Ovo stvarno više nema smisla, zaista me uznemiravaš pred emisiju, ako ti kažem 10 puta neću da se ponavljam. Videla sam da je situacija ozbiljna. Raspravljala se nekoliko minuta. Svi su to komentarisali čak i kad je otišla iz lokala- priča naš sagovornik.
Ume da reši problem po kratkom postupku
Direktna i konkretna
Pozvali smo Radu koja je potvrdila naša saznanja i kroz osmeh prokomentarisala.
- Sve vi saznate. To je bio poslovno-kreativni zanos. Tako je uvek u našem novinarsko-voditeljskon poslu kada se uspostavljaju novi projekti.Sve je na kraju bilo ok- rekla nam je Rada.
Voditeljka Rada Radenović dugo je nosila titulu "domaće Hale Beri. Poznata je po prirodnoj lepoti i britkom jeziku.