Manastir

Otkazala nastup, pa zaratila sa Raletom

- Ana se umorila i potrebna joj je pauza. Poslednjih mesec dana imala je ubitačan tempo, bukvalno su se svi otimali za nju. Pevala je nekoliko puta u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni... Sve je bilo popunjeno do poslednjeg mesta, ljudi su je se baš uželeli. Ali Ani su putovanja došla preko glave i nikako joj se nije svideo tempo koji joj je nametnuo Rale, koji, osim što je njen dečko, ima i ulogu producenta, svuda putuje s njom i vodi računa o svakom detalju. Ona je njemu pre nekoliko dana rekla da otkaže sve nastupe i da mora da se odmori. Rale je poludeo jer je sve već odavno zakazano. Žestoko su se posvađali, rekao joj je da je neodgovorna i da ne može tako da se ponaša, a ona njemu da ona nije estradni privrednik i da ne želi da peva. Goran ju je satima ubeđivao, ali džabe. Svi znaju da kad Ana nešto reši, nema sile da se predomisli. On je sad ogorčen na nju i trenutno ne razgovaraju - ispričao nam je izvor.