ANA NIKOLIĆ SA ĆERKOM U MANASTIRU: Pevačica objavila emotivne scene sa svojom mezimicom (FOTO)
Ana Nikolić sa reperom Stefanom Đurićem Rastom dobila je ćerkicu Taru.
Pevačica je nedavno mezimici proslavila 8. rođendan, a sada je objavila uspomene sa njom iz jedne posete manastiru.
Manastir
Naime, pevačica je objavila video porodične šetnje na svetom mestu.
Nikolićeva se šetala velelepnim dvorištem a za ruku je držala svoju mezimicu.
Otkazala nastup, pa zaratila sa Raletom
Ana Nikolić ovog leta je posle višegodišnje pauze radila punom parom, a njeni nastupi širom regiona oborili su sve rekorde posećenosti.
Ipak, čini se da se pevačica opet malo ulenjila, pa je odlučila da joj je hitno potreban odmor, zbog čega je njen partner i saradnik bio primoran da otkaže nastup u Budvi, koji je bio zakazan za 18. avgust.
- Ana se umorila i potrebna joj je pauza. Poslednjih mesec dana imala je ubitačan tempo, bukvalno su se svi otimali za nju. Pevala je nekoliko puta u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni... Sve je bilo popunjeno do poslednjeg mesta, ljudi su je se baš uželeli. Ali Ani su putovanja došla preko glave i nikako joj se nije svideo tempo koji joj je nametnuo Rale, koji, osim što je njen dečko, ima i ulogu producenta, svuda putuje s njom i vodi računa o svakom detalju. Ona je njemu pre nekoliko dana rekla da otkaže sve nastupe i da mora da se odmori. Rale je poludeo jer je sve već odavno zakazano. Žestoko su se posvađali, rekao joj je da je neodgovorna i da ne može tako da se ponaša, a ona njemu da ona nije estradni privrednik i da ne želi da peva. Goran ju je satima ubeđivao, ali džabe. Svi znaju da kad Ana nešto reši, nema sile da se predomisli. On je sad ogorčen na nju i trenutno ne razgovaraju - ispričao nam je izvor.
Ana je u klubu u kojem je trebalo da nastupi juče već pevala 12. jula, kada je oborila rekorde posećenosti, a zbog velike zainteresovanosti publike i zahteva da opet peva na istom mestu, menadžment kluba je uspeo da pronađe jedini slobodni datum u avgustu. Kako su se termini poklopili, Rale je sve brzo ugovorio, ali pred sam polazak za Crnu Goru, Ana je sve otkazala i napravila problem, pa su vlasnici morali da vraćaju novac od prodatih rezervacija.
Ana o pomirenju sa Raletom: