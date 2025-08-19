Slušaj vest

Legenda narodne muzike Merima Njegomir snimila je veliki hit "Ivanova korita", a malo je poznato da se iza ove pesme krije tragična priča.

Tekst je napisao Milutin Popović Zahar i otkrio je tajnu koja se krije iza velikog hita koji prvobitno nije bio namenjen Merimi Njegomir.

Foto: Damir Dervišagić

Sudbina

Proslavljeni kompozitor svojevremeno je ispričao kako je nastala jedna od naših najlepših pesama.

- Pesmu „Ivanova korita“ napisao sam 1999. godine kada se moj stric Jakša razboleo od raka pankreasa. Živeo je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio poreklom iz Crne Gore, rekao mi je: „Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga – prisetio se tada Zahar i dodao da bi on i prevalio toliki put da ga u tome nije sprečila strina.

1/10 Vidi galeriju Merima Njegomir Foto: Pritnscreen/Pink, Damir Dervišagić

Tragična priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim

- Njegova žena je to čula i rekla mi je: „Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi.“ Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: „Ovo nije voda sa Ivanovih korita.“ Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova – objasnio je kompozitor tada.

Foto: Kurir Televizija

Dve godine kasnije, pesmu „Ivanova korita“ Zahar je ponudio Merimi Njegomir



- Njoj se pesma dopala, ali mi je rekla da je veoma tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove: Ti ne plači, majko stara, lijepa Anka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdraviću od ljubavi – ispričao je svojevremeno kompozitor za Grand, koji je sa pokojnom pevačicom ostao u kontaktu do samog kraja:

- Bila je izuzetno snažna, u duhovnom, pevačkom i komunikativnom smislu. Žena za koju sam verovao da će živeti 99 godina. Nećete nigde naći sposobniju ženu od nje. Pevala je savršeno na svim jezicima koje je govorila. Ne postoji pevačica koja joj može prići po intelektu i izvedbi.

Kurir/Blic

Snežana Đurišić o Merimi Njegomir: