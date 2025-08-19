Slušaj vest

Jelena Rozga već neko vreme uživa u ljubavi sa sinom Tončija Huljića, Ivanom Huljićem, a sada je progovorila o njihovom odnosu.

Pevačica se osvrnula i na svoj mladeoliki izgled koji je često meta komentara.

Lice i telo

Rozga je priznala da se neguje, ali da nije opterećena fizičkim izgledom.

- Nisam opterećena kada neko napiše nešto ružno za moje noge, one su prave baletske. To je posledica 12 godina baleta. Bitno je da se dobro osećam u svojoj koži, a šta će neko prokomentarisati to mi nije bitno - rekla je Rozga i dodala da i te kako vodi računa o svom telu:

- Negujem se i jako pazim na svoju kožu oduvek. Ne idem na sunce skoro 20 godina, iako bih volela da dobijem neki ten, sa svojom svetlom kožom ne smem. Odmah izgorim i onda me peče i nastaju problemi. Onda sam odlučila da se neću sunčati nego ću da budemo ovako lepo bela. Pazim na kožu, ona je tanka i osetljiva, sva sam prozirna, odlazim na tretmane i negujem se jako kod kuće. Uživam da stavljam kreme ulja i maske na licu jer se posle toga dobro osećam - rekla je Jelena.

Estetske korekcije

Pevačica se osvrnula i na estetske korekcije, pa rekla da voli sve što ima meru.

- Sve što je umereno je lepo. Kada vidim prelepe devojke sa divnim crtama lica, ne razumem zašto se uništi sa onim velikim ustima. Čak mogu da kažem, ne da nije lepo, nego da je nakaradno. Stvarno ne treba da budu kao ona cura sa Instagrama koju vide, lepe su prirodno i ne treba da se uništavaju - iznela je pevačica svoj stav.

"Ja sam ti lagana, ne sređujem se privatno"

Kao i svi drugi, i Jelena ima dane kada misli da ne izgleda lepo i da ne bi trebalo da je vidi neko u javnost takvu.

- Imam dana kada uopšte ne želim da izađem na ulicu i mislim da izgledam loše, a onda na kraju kažem sebi: "Ma dobro je, šta ima veze". Tad se ni ne našminkam, samo stavim naočare i sve je okej, neka ide život - otkriva Rozga.

- Ako nisam na sceni ne sređujem se, šta ima da se sređujem. Ja sam ti lagana. Živim u kraju gde me svi znaju, godinama živim tu, prošetam svoga psa,opuštena u patikama i laganoj garderobi bez šminke. Obično sam sa nekim repićem pa izgledam kao neko dete - kroz smeh priča pevačica.

"Ne ljutim se na komšije što su otkrili da sam sa Ivanom"

Iako Jelena nije htela da se u javnost pročuje da je obnovila ljubav sa Ivanom Huljićem, sa kojim je bila i pre 10 godina u emotivnoj vezi, pevačica kaže da ne zamera susedima što su sve izneli u javnost.

- Ne ljutim se na komšije što su otkrili moju vezu sa Ivanom. Možda bih rekla i ja da sam videla nekoga. Nije da smo se mi krili. Samo ja ne volim da pričam privatno o tome, volim to da čuvam samo za sebe, volim da živim što mirnije. Ne volim da iskačem stalno, nikad nisam bila takva i 30 godina funkcionišem tako pa ne bih htela to da menjam.

O tome što se pomirila sa bivšim momkom, kaže da je tako bilo suđeno.

- Naša ljubav je uvek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti tu bile pa smo se malo razdvojili, a sada smo ponovo zajedno i nikad srećniji - rekla nam je Rozga.

Iako nema nikakvih planova vezanih za venčanje, Jelena već neko vreme gleda venčanicu koja joj se jako dopada.

- Ranije bih ti rekla da volim sveden beli saten. Sada mi se dopada venčanica iz filma "And just like that", koju kosi Keri Bredšo, a kreirala je Vivijen Vestvud. Zasigurno to jedna od najlepših venčanica koju sam videla. Međutim, ona nije bila srećna pa sam pomislila, neću je onda ni ja - zaključila je Rozga.

"Tonči me ne zove snajka"

Ja sam odgovorna i disciplinovana kada je posao u pitanju, tu nema odstupanja. To je ruska baletska škola koja me je tome naučila. Privatno, ako mi se ukaže prilika ponekad budem razmažena.

Sa Tončijem Huljićem se ništa nije promenilo i dalje isto sarađujemo, jedino što sada dok ručamo pričamo o pesmama i na licu mesta prolazimo kroz tekst. Tako smo funkcionisali poslednjih 30 godina, tako je i danas. Ništa se nije promenilo i ne zove me snajka, samo Jelena.

Planiram da ubuduće snimim svoje pesme sa ovim zrelijim glasom u akustičnoj varijanti.

