Pevačica, Snežana Babić Sneki nedavno je govorila o Marini Tucaković i prisetila se njenih reči koje joj je uputila.

- Imala sam privilegiju i čast da je poznajem, da poznajem onaj njen divan i širok osmeh kada je otvarala vrata svog stana u kojem su bili dobrodošli svi, ne samo s ovih prostora, nego i iz regiona. Zadužila je mnoge - govorila je Sneki.

-Ono što je mene fasciniralo kod Marine, osim tog njenog prepoznatljivog osmeha, je taj njen poseban rendgen. Kad uđeš kod nje, odmah prepozna da li ćeš ti biti zvezda ili ne. Kada sam došla kod nje, pogledala me i rekla: "Ti ćeš biti zvezda, sedi malo da popričamo". Bila je vanvremenska žena, puna dobrote i energije i volje da svakome pomgne - izjavila je pevačica.

- Zbilja sam ponosna na našu saradnju i mislim je ona tu sa nama i da će njeno delo živeti dugo - poručila je na kraju Snežana Babić u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

O deci

Pevačica nikada nije krila koliko voli decu, iako se nije nije postala majka. Za Kurir je pre nekoliko godina u emisiji "Sceniranje" govorila o potomstvu sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić:

− Ni za čim ne žalim. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. To bi ujedno bio moj savet svim ljudima, ako sam uopšte akreditovana za to: sve što treba da vam se desi, desiće se. Nema suza, idemo dalje.

− Tako je u ovom krugu, idemo u neku drugu dimenziju, možda će biti drugačije − zaključila je i dodala da prema svoj deci u okruženju gaji neizmernu ljubav, da ona to osećaju i umeju da uzvrate:

Ne zanima je materijalno

- Postoji neko vreme kad shvatiš da ti 5 automobila nije sreća, 10 kuća nije sreća. Novac jeste jako bitan, ali to nije sreća. Čovek mora da bude duhovno smiren i da radi na sebi - dodala je pevačica i nastavila:

Nije lako. To je jedan veliki rad na sebi. Moraš da shvatiš da ne možeš uvek da imaš sve. Uglavnom je taj imperativ sreće nametnut. Ima momenata kada si srećan i kada si tužan, ali sve prebrodiš. Samo moraš da shvatiš da ne može uvek sve. Radost je moja tuga, a i tuga je moja radost - istakla je.

Snežana Babić pokazala dekolte.