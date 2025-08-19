Slušaj vest

Reč starleta izvedena je od engleske reči star koja označava zvezdu pa se tako prva reč označava zvezdicu odnosno zvezdu u usponu. Nije uvek tako. Žena koja želi karijeru u industriji zabave, a kao glavni adut koristi atraktivan izgled, dok se na talenat i ozbiljan rad manje ili uopšte ne oslanja karakteristike su koje oposuju ove dame. Zbog toga je reč starleta vremenom dobila sve pežorativnije značenje, pa je počelo da se u starlete ubrajaju učesnice rijaliti programa. Što više privatnih skandala imaju, to bolje jer su afere savršen mamac za medije.

Za razliku od starleta koje viđamo poslednjih godina, Zorica Gajdeš je bila prirodna lepotica, na njoj ništa nije bilo veštačko i bog joj jedao sve čime bi očarala svakoga ko bi je ugledao.

Dovoljno je bilo da ova fatalna plavuša samo u prolazu pogleda muškarca i da on poželi da joj ispuni sve želje. Zorica je bila s**s simbol Juge, a proslavila se filmom "Lito vilovito" u kojem je plenila savršenom figurom i istaknutim oblinama. Poznata je i po filmovima "Burduš", ali i seriji "Božana"

Iako je u tom periodu bilo još atraktivnih glumica, Zorica je bila broj jedan po lepoti i popularnosti. Pričalo se da niko nema tako uzak struk i savršeno telo kao ona.

U intervjuima koje je davala isticla je svoju popularnost.

- Foto reporteri su me opsedali, a ja sam uživala da vidim sebe u novinama i naprosto sam se gušila u svojim slikama. Nisam uporna osoba i često sam se bavila čas ovim, čas onim, a i sada ne znam tačno šta ću još biti - pričala je Zorica za časopis „Nada" još davne 1981. godine.

Jedinstvena u svakom smislu te reči

Čak joj je pošlo za rukom da slavnog dirigenta Zubin Mehta obori s nogu. Kada se na kraj koncerta u Dubrovniku poklonio publici, ugledao je nju kako sedi u elegantnoj haljini i, kako se pričalo, ostao je bez daha.

Zbog prirodne lepote neretko je ispaštala, ali da joj je pažnja i te kako prijala.

- Svesna sam da nisam ništa naročito napravila na filmu, ali sam zato u to vreme bila najslikanija glumica. Snimila sam preko 40 filmova, ali to nisu bile zapažene uloge već epizodne. A sada, kad bih u zrelim godinama mogla napraviti nešto pravo, odustala sam od svega. Ja sam jednostavno takav tip. Sve radim samo dokle meni paše".

- U to vreme su moje slike izlazile dnevno u dva tri lista, a obavezno je jednom nedeljno bila i naslovna strana sa mnom. I onda čim ustanem odmah odem da kupim sve novine da vidim koja mi je slika objavljena. Uvek sam bila oduševljena, jer kažu da sam fotogenična, a foto-reporteri su me naprosto opsedali. Uživala sam u tome, imala sam puno novina oko sebe, gušila sam se u njima i svojim slikama. Bilo je to doba Merlin Monro i Bridžit Bardo, pre 22 godine, i tako sam ja bila ne slična njima, ali su me upoređivali, bila sam zanimljivija, imala sam nešto specifično u sebi - goovorila je ona.

Zorica je inače Beograđanka, a isticala je da je rođena u patrijahalnoj porodici. Ipak, ona nije želela da se uda, a ćerku Leonidu je dobila u vanbračnoj vezi.

Lepotica sa "manjkom pameti"

Sličnost sa današnjim starletama je u tome što su je ismevali zbog, kako su pričali, "manjka pameti". Po jednoj anegdoti, Matija Bećković joj je postavio pitanje: "Da li ste pročitali makar jednu jedinu knjigu?" a ona je odgovorila: "Ma, kao da je to bitno".

Zorica je bila deo skandala. Iako ih nikada sama nije izazivala, često je bila u društvo poznatih i istaknutih muškaraca čije su žene uvek pravile problem. Ako je verovati starim boemima koji su prepričavali njenu lepotu i družili se sa Zoricom u noćnom životu Beograda, bila je najlepša ali i najčednija žena tog vremena. Zorica je bila patrijahalno dete sa četiri brata i sestrom, u to vreme trebala je sva hrabrost sveta da se slikate obnaženo.

Ljubav ili samoća

Ljubav je ono za čim je Zorica težila u životu i to je uvek bilo najvažnije. Čim bi videla da jedna ljubav prestaje, tražila bi novu i odlazila.

"Uvek sam bila pored osoba koje sam volela. Imala sam puno ljubavi i tu se ne mogu požaliti. Bila sam voljena, a volela sam i ja, i smatram da se u braku ta ljubav istopi. Leonidu sam rodila iz ogromne ljubavi. Tog čoveka sam volela, nisam o njemu ništa znala, jer me nije ni interesovalo. Mislim da se ljudi ne moraju mnogo poznavati kad se toliko vole. Kad sam shvatila da mi njen otac ne odgovara, otišla sam od njega, ali sam rodila dete i srećna sam zbog toga".