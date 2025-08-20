Slušaj vest

Nakon što je Kurir objavio priču o gej romansi između hrvatskog glumca i srpskog modnog dizajnera, region se doslovno usijao.

Svi se pitaju ko su akteri naše priče, a kako se može pročitati i u komentarima na društvenim mrežama, mnogi su iz opisa shvatili o kome je reč i javno napisali njihova imena.

Foto: Shutterstock

Uplašili su se

Kako saznajemo od izvora bliskom golupčićima, nakon što se tekst pojavio na sajtu Kurira, među njima su zavladale opšta pometnja i panika, pa su oni brže-bolje kako bi uklonili tragove na društvenim mrežama odmah prestali s praćenjem jedan drugoga.

- Ono o čemu su svi govorili već mesecima, vi ste objavili prvi i napravili haos. Mnogi su odmah znali o kome je reč iako nigde niste objavili njihova imena, jer poštujete njihovu privatnost. Društvene mreže gore, a iako su komentari na njihovu romansu mahom pozitivni, oni su od juče u pravoj agoniji. Odmah su se otpratili sa Instagrama kako ih neko ne bi povezao, ali sve je to sad kasno. Nije im svejedno, ali sad šta je, tu je. Previše su se u jednom momentu opustili, i to je došlo na naplatu. Inače, ova priča i njeni akteri bili su glavna temaFilmskog festivala u Sarajevu. Gotovo svi glumci koji su tamo juče tokom dana između sebe su komentarisali ovu priču, baš ste uzburkali duhove - ispričao nam je naš sagovornik.

Foto: Shutterstock

Planiraju i venčanje

Podsetimo, glumac i dizajner su u vezi već nekoliko meseci, a njihov odnos svakim danom postaje sve ozbiljniji, pa tako planiraju da uskoro stanu i na ludi kamen. Naravno, sve bi se odigralo u strogoj tajnosti i u prisustvu najjužeg kruga porodice i prijatelja. Oni su ovog leta uživali zajedno na jahti i na kopnu širom Jadrana, ali i na Mikonosu i drugim luksuznim egzotičnim destinacijama. Viđeni su više puta kako izlaze zajedno na ručkove i večere, a dosta vremena provode i na jahti, privatnim skrivenim plažama i u uvalama.

Foto: Shutterstock

