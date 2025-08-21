Slušaj vest

Nakon što je Kurir objavio priču o gej romansi između hrvatskog glumca i srpskog modnog dizajnera, region se doslovno usijao.

Tragom naše priče o ovoj romansi, javila nam se i jedna poznata hrvatska pozorišna glumica, koja je odmah shvatila o kome se radi, pa nam je ispričala svoje iskustvo sa dotičnim glumcem.

"Nije mu se svidelo..."

- Čim sam pročitala tekst, znala sam o kome je reč. Javna je tajna da je moj kolega naklonjen istom polu, a ja sam dugo odbijala da to prihvatim dok se i sama nisam uverila u to. Glumili smo zajedno u jednoj pozorišnoj predstavi, a jedna od scena je od nas zahtevala da budemo malo intimniji i da se strasno poljubimo. Međutim, moram priznati da je to jedno od mojih najgorih iskustava tokom karijere. Njemu se nikako nije svidelo što mora da se poljubi sa ženom, nikako mu nije prijalo i to se videlo na kilometar, čak i kad je gluma u pitanju. Te scene su mu uvek bile jako neprijatne i nije mogao da se opusti. Tada sam se uverila da je istina sve što se godinama šuškalo o njemu - rekla nam je ova glumica, koja je zahtevala da ostane anonimna.

Haos u regionu

Podsetimo, nakon što je Kurir objavio pomenuti tekst, među ljubavnicima je zavladala opšta pometnja i panika, pa su oni brže-bolje kako bi uklonili tragove na društvenim mrežama odmah prestali s praćenjem jedan drugoga.

- Ono o čemu su svi govorili već mesecima, vi ste objavili prvi i napravili haos. Mnogi su odmah znali o kome je reč iako nigde niste objavili njihova imena, jer poštujete njihovu privatnost. Društvene mreže gore, a iako su komentari na njihovu romansu mahom pozitivni, oni su od juče u pravoj agoniji. Odmah su se otpratili sa Instagrama kako ih neko ne bi povezao, ali sve je to sad kasno. Nije im svejedno, ali sad šta je, tu je. Previše su se u jednom momentu opustili, i to je došlo na naplatu. Inače, ova priča i njeni akteri bili su glavna tema Filmskog festivala u Sarajevu. Gotovo svi glumci koji su tamo juče tokom dana između sebe su komentarisali ovu priču, baš ste uzburkali duhove - ispričao nam je naš sagovornik.

