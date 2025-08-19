Slušaj vest

Muž voditeljke Suzane Mančić, grčki bankar Simеon Ocomokos, koji u Srbiji poseduje konsultantsku firmu, prošle je godine zabeležio neverovatne poslovne rezultate.

Prema zvaničnim podacima u Agenciji za privredne registre, Simeonova kompanija je ostvarila prihod od preko 14.000.000 dinara, a kada se oduzmu svi rashodi, uglednom biznismenu, kojeg Suzana od milošte zove Simica, ostalo je čak 5.978.000 dinara.

Izvor blizak paru otkriva za Informer da Ocomokos važi za izuzetno uglednog biznismena koji Mančićevu drži "kao malo vode na dlanu".

Par je celo leto proveo na luksuznim grčkim ostrvima, a Simica je, kako tvrdi izvor, potpuno očaran Suzanim - obasipa je poklonima i ne skriva koliko je slab na njen osmeh i večar duh.

- Simica, kako ga Suzana zove, važi za izuzetno uglednog biznismena. Prošla godina mu je bila više nego uspešna - njegova konsultantska firma zaradila je preko 14 miliona dinara, a njemu je nakon svih troškova ostalo gotovo šest miliona. Suzana ga obožava, a on nju - celo leto su proveli na grčkim ostrvima, gde ju je obasipao skupocenim poklonima. Ma očaran je njenim osmehom i vedrim duhom. Simica drži Suzanu kao malo vode na dlanu i svi koji ih poznaju znaju koliko su skladan i zaljubljen par - rekao je za Informer izvor blizak čuvenoj "loto devojci"

O suprugu

- Kavaljer je, ima šarma, osvojio me je drugačiji pristup, od onog koji imaju naši muškarci. I dalje zna da mi udeli komplimente, kao i ja njemu. Ti momenti kada smo zajedno, fini smo jedno prema drugom, to su prednosti razdvojenog života - istakla je voditeljka, te je dodala:

- On meni kaže da se uvek smejem, i da mu je divno pored mene. Verovatno ga je osmeh i osvojio, kao i kompletna moja pojava pre 23 godine, što se njega tiče, to je bila ljubav na prvi pogled, a meni je trebalo malo vremena, nisam se prevarila i napravila sam dobar izbor.

Suzanin dan uvek počinje isto, uz melodije muzike njene mladosti.

- Slušam radio na kome nema mnogo priče i moja plejlista je period osamdesetih godina, najviše volim da slušam muziku uz koju sam odrasla. Ustanem, pustim radio, ćerke kada se probude ga utišaju i tako ceo dan mi uz muziku - rekla je Suzana, koju možemo često sresti u gradu dok šeta psa.

