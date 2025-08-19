Slušaj vest

Brak književnice i voditeljke Jelene Bačić Alimpić oduvek je važio za jedan od skladnijih i traje više od dve i po decenije.

Tokom tog perioda bivša voditeljka, sada književnica sa sudijom Miroslavom Alimpićem stvorila je divnu porodicu.

Sin Marko i ćerka Dunja kruna su velike ljubavi, koja se i nakon toliko godina kod supružnika nije umanjila.

Ljubav koja traje godinama

Naprotiv, oni svakodnevno uživaju u društvu i pažnji jedno drugog, vole putovanja, da pričaju o knjigama, udeljuju komplimente jedno drugom, čuvaju se i poštuju.

Ono po čemu bi se brak Jelene Bačić Alimpić mogao izdvojiti jeste to što ona i suprug gotovo od prvog dana ne spavaju zajedno.

Jelena Bačić Alimpić
Foto: Printscreen

Ne spavaju zajedno

O tome je književnica pričala kod Goce Tržan u emisiji i sve potanko objasnila.

- Ja spavam u odvojenoj sobi od svog muža iz vrlo tehničkog razloga. Ozbiljnog razloga, moj muž ima slip apneju koju je čak i operisao.

- Jezivo hrče, pritom se i guši, što je za mene traumatično. A ja pošto sam u klimaksu ne mogu sa spavam i ovako, ni da me maljem udarite po glavi - kazala je Jelena pa otkrila da su ona i suprug u prvom stadijumu braka spavali zajedno ali da to nije potrajalo.

jelena bačić alimpić Foto: Laguna, ATA images

- Vrlo brzo sam otkrila, nije potrajao taj prvi stadijum. Mislim da je ta bliskost važna, da ti osetiš nečiju toplinu, miris, nečiji dodir, da ujutru kada otvoriš oči ugledaš nekog koga voliš i s kim deliš tu postelju.

- Mislim da žene koje spavaju sa svojim bračnim partnerima imaju neverovatnu privilegiju - zaključila je.

Kurir.rs/K1

Ne propustiteStarsZAVIRITE U LUKS NEKRETNINU JELENE BAČIĆ ALIMPIĆ: Kamin, rasveta od skoro 200.000 dinara, a dekoracija je spoj nespojivog (FOTO)
jelena-bacic-alimpic-foto-vladimir-sporcic.jpg
Stars"TELO PAMTI, DVE GODINE NISAM SMELA TO..." Jelena Bačić Alimpić zbog zdravstvenih problema dugo nije mogla da se posveti najvećoj ljubavi: Radostan dan! (FOTO)
Screenshot 2025-04-24 122940.jpg
Stars"TREBA DOSTOJANSTVENO STARITI" Jelena Bačić progovorila o estetskim intervencijama koje je radila: Ne bi bilo prirodno...
3606-news1-marina-lopicic.jpg
Stars"ŠVERCOVALA SAM, NIJE ME SRAMOTA" Jelena Bačić Alimpić o najtežim trenucima: Bilo je JEZIVO, živela sam u sobičku bez prozora
bacicka-rcgb07-gggmarina-lopicic.jpg

 Životna priča voditeljke:

REALNA PRIČA - JELENA BAČIĆ ALIMPIĆ - 31.12.2022 Izvor: Kurir TV