Brak književnice i voditeljke Jelene Bačić Alimpić oduvek je važio za jedan od skladnijih i traje više od dve i po decenije.

Tokom tog perioda bivša voditeljka, sada književnica sa sudijom Miroslavom Alimpićem stvorila je divnu porodicu.

Sin Marko i ćerka Dunja kruna su velike ljubavi, koja se i nakon toliko godina kod supružnika nije umanjila.

Ljubav koja traje godinama

Ono po čemu bi se brak Jelene Bačić Alimpić mogao izdvojiti jeste to što ona i suprug gotovo od prvog dana ne spavaju zajedno.

Ne spavaju zajedno

O tome je književnica pričala kod Goce Tržan u emisiji i sve potanko objasnila.

- Ja spavam u odvojenoj sobi od svog muža iz vrlo tehničkog razloga. Ozbiljnog razloga, moj muž ima slip apneju koju je čak i operisao.

- Jezivo hrče, pritom se i guši, što je za mene traumatično. A ja pošto sam u klimaksu ne mogu sa spavam i ovako, ni da me maljem udarite po glavi - kazala je Jelena pa otkrila da su ona i suprug u prvom stadijumu braka spavali zajedno ali da to nije potrajalo.

- Vrlo brzo sam otkrila, nije potrajao taj prvi stadijum. Mislim da je ta bliskost važna, da ti osetiš nečiju toplinu, miris, nečiji dodir, da ujutru kada otvoriš oči ugledaš nekog koga voliš i s kim deliš tu postelju.

- Mislim da žene koje spavaju sa svojim bračnim partnerima imaju neverovatnu privilegiju - zaključila je.

