Nikolina Pišek je doživela nekoliko životnih udaraca i kada su svi mislili da će je ovakva sudbina saterati u ćošak i uništiti, ona dokazuje suprotno.

Voditeljka je teško podnela iznenadnu smrt supruga Vidoja Ristovića, a nije ni uspela da se oporavi od teškog gubitka, već je krenuo život da je tuče sa druge strane. Krenula je borba oko nasledstva, ali i česte optužbe njenog svekra Miše Grofa.

Težak period

I dok je Miša Grof pričao da ona ne može da uzme njegovu dedovinu i da su svi stanovi njegovi, Nikolina je renovirala luksuznu vilu od 2 miliona evra u Hrvatskoj.

I dok su mnogi mislili da će Nikolina teško da se izvuče iz životne krize, ona i dalje živi život punim plućima. Trenutno je otišla u Italiju, tačnije u gradu Sirakuza odakle je objavila fotografije na kojima se vidi da i te kako uživa.

Pozirala je obučena u kratkoj crnoj haljini, a njene noge bile su u prvom planu. Na obe fotografije voditeljka uživa u ispijanju kafe i lepom vremenu.

Zbog ovoga ne mogu da joj oduzmu imovinu u Srbiji

Voditeljka Nikolina Pišek vodi imovinski spor sa svekrom Mišom Grofom od 2022. godine otkako je njen suprug Vidoje Ristović iznenada preminuo.

Protiv Nikoline Pišek sudski postupak pokrenula je nedavno i Vidojeva ćerka iz prvog braka, Matea.

- Vidojeva ćerka iz prvog braka pokrenula je imovinski postupak protiv Nikoline kao i njene ćerke Sofije Une. Žele da joj uzmu sve što ima - rekao je izvor i otkrio detalje:

- Kako u Srbiji još uvek nije održana ostavinska rasprava Miša i Matea nisu mogli da tuže Nikolinu za tu imovinu, pa su onda pokrenuli spor u Hrvatskoj za kuću u kojoj živi sa ćerkom, kao i za sve što se vodilo na Vidojevo ime, a što je Nikolina nasledila.

Kako je sagovornik tvrdio, Nikolina je uverena da iza svega stoji njen svekar.

- Miša Grof je u odličnim odnosima sa Vidojevom bivšom suprugom, on joj trenutno plaća renoviranje stana, tako da verovatno sve od njega kreće. Nikolina je šokirana, ne može da veruje da je Matea pokrenula spor protiv svoje sestre. Dok je Vidoje bio živ, Nikolina je bila u fenomenalnim odnosima sa njegovom ćerkom, nije je razdvajala od svoje dece. S druge strane, ona veruje da dete nema nikakve veze sa tim, da je to sve uticaj odraslih članova porodice koji žele da je ostave bez ičega. Žele da je pritisnu sa svih strana kako bi odustala i ostala bez svega, ali ona planira da se bori za ono što joj pripada - završio je naš sagovornik.

