Mnogi pevači vole da rade privatna veselje, jer tada napune džepove ozbiljnim novcem. Bakšiš leti na sve strane, a na nekim svirkama, najčešće na romskim veseljima, ipak nije onako kako se čini na društvenim mrežama. Iako su im ruke pune raznih valuta, na kraju uzmu dogovoreni honorar, a ostatak vraćaju domaćinima.

"Daj mi jednu lila, biću tvoja vila"

Kad zadržavaju bakšiš, on se deli na ravne časti između pevača i muzičara koji ih prate. U poslednje vreme pojedinim pevačicama se dodeljuje titula "kraljica bakšiša", jer kad one pevaju gosti samo vade novčanice i hiljade evra daju samo za jednu pesmu. To se upravo dogodilo Zorani Mićanović.

Otkako se pojavila na estradi ona važi za jednu od najangažovanijih mlađih pevačica. Obradom pesme "Večera" na slavljima je zaradila velike svote novca, a sad i s njenom pesmom "Doručak" puni ruke evrima. Na nedavnom nastupu ona je samo za tri sekunde ove pesme stihovima "daj mi jednu lila, biću tvoja vila" dobila bakšiš od čak 2.000 evra.

"Opila mi je sina i ukrala mu sve pare"

Njena koleginica Tea Bilanović, koja je u javni svet ušla kao učesnica rijalitija "Zadruga", u poslednje vreme je izuzetno tražena za brojna veselja. Ona je nedavno u emisiji "Amidži šou" prokomentarisala priče da je sa jedne tezge pobegla sa 20.000 evra bakšiša.

- Nije baš 20.000, bilo je 17 - započela je Tea pa nastavila:

Tea Bilanović pobegla sa tezge sa 17.000 evra Foto: Printscreen Instagram

- Pevali smo u lokalu kada je jedan dečko došao sa prijateljima. Prišli smo kod njih da im sviramo. Počeli su da daju bakšiš, a nedugo zatim pojavila se čitava familija tog momka. Svi su se veselili i sve je bilo super - nastavila je pevačica.

- U jednom momentu, čujem da neko govori: "Treba da se vrati ovaj bakšiš". Kada sam to čula, sa novcem sam otišla iza kuhinje. Videla sam da se pravi frka, pa sam htela da izbegnem to i taman da izbrojim novac. Prošla sam iza, našla sam neka vrata i ugasila svetlo, da bih onda majku od tog dečka čula kako hoda i govori: "Opila je mog sina i ukrala mu sve pare" - rekla je Tea i poručila:

Tea Bilanović bivšem pevala na svadbi, mlada saznala tek kasnije Foto: Printscreen

- Niko vas ne tera da dajete novac.

Novac ispada iz ruku

I Milica Jokić je omiljena na slavljima. Bakšiš koji je dobila nedavno od zvanica na jednom veselju jedva je držala u rukama. Na snimku koji se raširio mrežama vidi se da je za jednu strofu zgrnula veću količinu novca. Ona je pevala Cecinu pesmu "Vazduh koji dišem", a gosti su joj samo pružali novac, toliko da je u jednom trenutku počeo da joj ispada iz ruku.

Tamo gde peva Jana Todorović nastaje pravi lom. Zato ne treba ni da čudi što je pravi magnet za bakšiš. Pevačica je nedavno u inostranstvu za refren uzela 5.000 evra, ali ona u javnosti o tome ne želi da priča.

Jana Todorović magnet je za dobar bakšiš Foto: Kurir

- Ne vidim potrebu da se priča ko je koliko uzeo. Svi mi jedemo isti hleb. Zna se dobro koliko je ko plaćen, nema potrebe da ja to ističem, a pričati o novcu pogotovo kada je kriza je nekulturno - rekla je nedavno Jana za Blic.

Još jedna od mlađih pevačica koja nosi nadimak "kraljica bakšiša" je Sara Reljić. Ona je jednom prilikom priznala da joj je honorar 5.500 evra i da dobije dobar bakšiš, ali da sve preko dogovorene cifre ne zadržava. Reljićeva na nastupima dobija i ključeve od automobila, satove i nakit.

Sara Reljić dobija i nakit i ključeve od automobila na nastupima Foto: Printscreen/TikTok

Bakšiš dobar i za menadžere

- Što se tiče romskih veselja, pre 10 godina je krenula ta priča da pogodiš cenu i toliko dobiješ. Bakšiš koji se dobije je dobar za menadžera koji je dogovorio da mi tu pevamo, jer iz tog bakšiša može da nas isplati. Ako ima više od dogovorene cifre onda to ide menadžeru ili novac deli sa muzičarima, ja u to ne ulazim. Nisam nikada doživela da je menadžer rekao da ako sam zakazala svirku da pevam za 1.000 evra, a kroz ruke mi je prošlo 6.000 evra, i nikada me niko nije častio da kaže "zaradila si deset puta više, evo ti" zato ću od sada da naplaćujem svoju cenu, a bakšiš koji uzmem ide meni“, rekla je ona svojevremeno za Novu.