Eva Ras bila je gošća emisije "Stars specijal" na Kurir televiziji. Ona je zajedno s domaćinima Ivanom Kleutom, Olivijom Jontić i Milicom Stanimirović komentarisala zanimljivosti iz svog života, ali i sve ono što se poslednjih nedelju dana dešavalo na estradi.

Legendarna glumica najpre je govorila da su joj najveća inspiracija za knjige koje je napisala i slike koje je nacrtala ljudi koji se nalaze oko nje. Jedna od njih je i pevačica Nada Topčagić.

- Nedavno mi je izašla knjiga o pandemiji i tu u jednom delu ima Nade Topčagić. Kad je bila pandemija, bilo je dve vrste ljudi: jedni koji su se uplašili i verovali u sve i druga vrsta o kojoj ja pišem u romanu, koji su videli da se samo potiru ljudska prava i da je čovečanstvo oduvek živelo s virusima. Pa ko preživi - preživi, ne možete zaustaviti život zbog virusa. Vozili smo se kolima s Nadom i na semaforu je stao auto. Jedna žena je prelazila ulicu i imala je masku, a Nada je otvorila prozor i kaže joj: "Stavi masku na svoju vulvu!" Samo je to rekla "po srpski". Ja sam to stavila u roman jer je to najsažetije rečeno šta je bila pandemija - rekla je na početku Rasova.

Eva je iznela svoje mišljenje i o tome da li među glumcima ima puno tračara, kao što je to slučaj na estradi.

- Glumci su poseban soj. To je mnogo teško zanimanje i, da to ne bi govorili, onda se oni kao koncentrišu, ne treba da ih uznemiravate, a meni ta koncentracija krene čim se digne zavesa, a ne ceo dan. Ja se ne družim s glumcima, ne vole me. Smeta im moj humor. Prijateljica mi je Snežana Savić, ali otkad joj se rodila unuka, nema vremena za mene - priznala je glumica.

Ona se dotakla i Jovane Pajić, koja je u žiži javnosti zbog prošlogodišnjeg hita "Ludilo moje".

- Nas dve smo bile zajedno u rijalitiju "Farma" 2010. Ona je tad bila devojčica, jako mi je drago da peva. Dok je bila Saletova žena, nije pevala, a ne znam zbog čega. Ne znam što bi rođenje dece bio razlog da ne peva. Pre verujem da je bilo ono patrijarhalno, da dok Sale peva, ona ne može. Da sedi kod kuće i čuva decu, ili nešto još gore. Ne verujem da je Sale baš takav pevač da ne bi mogla Jovana pored njega da peva. Prosto mi nije bilo jasno zašto nije pevala, a čim se razvela, odmah je počela da peva, i super. Ne znam kako je izdržala sve to vreme - istakla je gošća voditeljka.

Eva je govorila i o počecima svog braka s trećim suprugom Radomirom Stevićem Rasom.

- Iz vremena sam gde je važilo: "Prvo se udaj, pa onda skidaj gaće!" S Rasom nisam imala ni prvu bračnu noć, odmah je otišao u Rusiju u posetu. Nisam ga videla dva meseca i mislila sam da će taj brak biti kao i prethodna dva. Zato sam imala neke afere tokom ta dva meseca. Dolazila sam u garsonjeru u kojoj smo živeli, a izlazila sam u bioskop i vodila ljubav s nekim drugim muškarcima. Imala sam 22 godine, a već sam dva puta bila razvedena. Ras nije bio ljubav mog života u početku, tek je posle postao - rekla je glumica, pa dodala da joj je drugi brak bilo strašno iskustvo:

- Tad je postojala fama i obaveza da devojka mora da uđe nevina u brak. Prvi put sam se zato udala, a drugi put da me ne startuju kao razvedenu ženu, kao što je radio Slobodan Aligrudić. To je bilo još gore. Drugi brak mi je bio baš strašan. On je bio narkoman, ali mi nismo tad znali šta to znači. Kad sam ja probala šta on to smrče i šta radi, bila sam van sebe od toga. Kad sam se prizvala svesti, prvo što sam pomislila jeste kako taj čovek mene može da voli kad ne zna za sebe. I odmah sam tražila razvod. Bila sam očajna zbog te droge, svuda je bilo droge po kući. Nikad nije dao da to uradimo zajedno. Posle su mi pričale komšije da sam noću išla po tuđim stanovima i da sam bila potpuno van sebe. Posle su se javljali narkomani da pitaju šta sam uzela i da bi i oni voleli isto - priznala je Eva.

Na kraju je prokomentarisala i Maju Nikolić i to što neće predstavljati Srbiju na Evroviziji.

- Maja nije pobedila na PZE, ali svi znamo da ona nije pobedila. Ne volim tu Evroviziju, to glasanje mi ide na nerve. Maja mi se dopada, ona ipak nije Ceca, ali ume da joj se približi. Ona će se naljutiti na mene sad zbog toga, ali Ceca to zna bolje od nje - zaključila je Rasova.

