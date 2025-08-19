Slušaj vest

Andrija, sin pevača Bobana Rajovića, bacio je oko na Zoranu Mićanović, saznaje Kurir.

Folkerov naslednik i fudbaler, koji je sad angažovan i kao Bobanov poslovni saradnik, nedavno je s društvom bio na Zoraninom nastupu u Budvi, gde se oduševio izgledom mlade pevačice.

- Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije. To veče kad je Zorana pevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža, koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se celu noć tokom njenog nastupa smeškali jedno drugom. Posle nastupa su razmenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sutra veče i da zajedno izađu u provod - kaže naš izvor.

- Onu su zajedno otišli na nastup Tee Tairović, a celo veče su se grlili i bili jako prisni. Trudili su se da ne privlače pažnju, ali kako to već uvek biva, ljudi su ih primetili i odmah je počelo da se šuška da je nova ljubav na pomolu. Ne mogu da tvrdim da su zajedno, ali da je Andrija odlepio za pevačicom, jeste. Uostalom, slike i snimci govore više od 1.000 reči - rekao nam je sagovornik.

Podsetimo, Zorana je bila u vezi sa MC Stojanom, a prošlog leta se pričalo da je u ljubavi s vlasnikom jednog poznatog kluba na Crnogorskom primorju.

Inače, Zorana i ovog leta radi punom parom, a nedavno je na jednom nastupu za samo tri sekunde pesme "Doručak" uzela čak 2.000 evra. Taj snimak postao je viralan i izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama.

