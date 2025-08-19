Slušaj vest

Pre tačno 17 godina domaća javnost svedočila je jednom od najglamuroznijih venčanja na estradi, kada su se pred oltarom našli Nataša Bekvalac i vaterpolista Danilo Ikodinović.

Bivši bračni par izgovorili su sudbonosno "da" u „Crkvi svetog Nikolaja“ u Sremskim Karlovcima, a potom su u stanu obavili građansko venčanje u prisustvu najbližih prijatelja

1/8 Vidi galeriju Bivši muževi Nataše Bekvalac Foto: Printscreen/Ami Dži šou, Printscreen, Damir

Iako se njihov brak završio razvodom, poznato je da su pevačica i nekadašnji vaterpolista ostali u dobrim odnosima zbog ćerke Hane, ali malo ko zna koga je novosadska barbika izabrala za kumu na venčanju.

Bekvalčeva je za kumu je odabrala voditeljku Natašu Ilić sa kojom se družila dugi niz godina, a poznaju se od davnih dana iz Novog Sada.

1/6 Vidi galeriju Nataša Ilić Foto: Srđan Vuk Stankov, Printscreen, Privatna Arhiva

Podsetimo, Nataša Bekvalac se udavala čak tri puta, a kako je izjavila više nema nameru da staje na ludi kamen:

- Ja se više nikad neću udati, to je definitivno. To nije stvar odluke, već promena stava o tome. Za ljubav sam uvek, ali brak je toliko prevaziđena institucija, toliko te ograničava u svakom smislu. Ja ne mogu da potpišem, niti da obećam nešto kada ne znam šta ću osećati sutra. Brak je potpuno besmislen! Ovo čudno zvuči kada izgovara osoba koja iza sebe ima tri braka, ali upravo zbog toga i mogu to da kažem - izjavila je jednom prilikom Bekvalčeva.

"Nisi znala da kuvaš, Daču si dovodila kod mene na ručak"

Inače, Natašina majka jednom prilikom je govorila i o prvom zetu, Dači Ikodinoviću.

- Ti nisi znala da kuvaš, zato si Daču dovodila kod mene na ručak i jeo je i moje kolače.... I ja se trudim da mu sve ugodim, da nadoknadim to što ti ne kuvaš, i nismo uspele jer sam ja njemu davala da bude sve od piletine, da bude sve vrh, da bi ti rekla meni posle nedelju dana da Dača samo piletinu ne podnosi, rekla je majka Nataše Bekvalac u snimku na Tik Toku, na šta je pevačica počela da se smeje.

Nataša Bekvalac