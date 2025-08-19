Slušaj vest

Danijela Dvornik, supruga legendarnog Dina Dvornika, oduševila je svoje pratioce novom fotografijom sa treninga. U uskoj sportskoj opremi pokazala je neverovatnu liniju i vitku figuru..

Danijela Dvornik u teretani Foto: Preent Screen

-Trening, moja jutarnja misa. Uvijek me pitaju “ kako ti se da?” “kako se prisiliš?”…. Da mi se uvijek i kad mi se ne da. Osjećaj nakon odrađenog treninga je toliko dobar da me to goni . Dođem ponekad bezvoljna i mislim kako neću moći izgurati trening , a onda nakon zagrijavanja proradi nešto u meni , tijelo me demantira , ne da odradim trening nego dam svoj max. A nakon toga, mogu sve. Iako sam sebi sada najdraža i najbolja verzija sebe . Ponekad se pogledam i promislim “ imam 58 godina a osjećam se kao da imam 48”. Prepadnem se te spoznaje . Jer ipak nemam. Jer 10 godina razlike je puno razlike, ne u onom fizičkom smislu koliko u mentalnom . O životnom iskustvu koje dobiješ u tih 10 godina da ne pričam .

U svakom slučaju , vježbanje je super stvar . I trebali bi se svi pokrenuti neovisno o godinama . Osim sto vam se tijelo mjenja, mjenja se i “ mindset” u najpozitivnijem smislu . Umor koji ćete osjetiti je najzdraviji umor jer vas ne tjera na loše misli .

iako ima 58 godina, Danijela redovno trenira i vodi računa o zdravom načinu života što se jasno vidi na njenom izgledu.

Ljubav sa Dinom

- Prolaze godine, prava je sreća da ih doživimo. Ja sam toga postala svesna onog trenutka kad je Dino umro. Shvatila sam onu njegovu poznatu, vrlo jednostavnu rečenicu koja zaista vrlo životno opisuje ono čega mi smrtnici nismo ni svesni dok živimo, kad bih ja dramatizirala oko svog rođendana kojeg bi on uredno zaboravio i poklona kojeg nikad nije donio na taj dan - ali Danči, ne razumim tvoju dramu, tebi je rođendan svaki dan - napisala je Danijela Dvornik i dodala:

-Nije to mene tada moglo utešiti. Dan pre mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvek mislila kako mu to može biti podsetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa. Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati ko Grčka tragedija jer nema ruža ni bombonjere - pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno voleo više? Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao:

- Ti kupi sebi sto želiš i samo mi pokaži da znam sto sam ti kupio! Život mi je ponekad bio kao u Alan Ford stripu. On i Ona, po splitski. Nije tu bilo predvidljivih filmskih scena iz američkih filmova sa romantičnim šaputanjem, nego surova dalmatinska ljubav, s tobom sam, dakle volim te - napisala je ona.

Dino i Danijela Dvornik Foto: Instagram/danijeladvornik, Printscreen/Instagram

Šokantna izjava

Danijela je aktivna na društvenim mrežama, a jednom prilikom je dobila jedan komentar koji je bio na račun njenog izgleda, a onda je usledio njen odgovor sa neobičnoim molbom.

- Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu - napisala je jedna žena u komentaru, a Danijela joj je šaljivo odgovorila:

- Kad ga nađete, prosledite ga - poručila je Dvornikova, nakon čega je usledila reakcija brojnih žena koje su se složile sa njom.

Danijela je tada svojim pratiocima priznala joj je dosta sedenja kod kuće i da uskoro ponovno počinje s treninzima.

- Ovo je zagrevanje jer od sutra startujem s treninzima koji mi fale jer nisam već dugo u nekom svom ritmu. Kako nam je cela prošla godina bila nenormalna, a ni ova nije počela bolje, tako sam se malo opustila. I ta istina me proganja i po noći i po danu. 2022. godine imam plan da se popnem se na Kilimandžaro, pa bi bilo dobro da već krenem s pripremama - napisala je onda tada.

Danijela Dvornik.