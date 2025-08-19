Slušaj vest

Filip Živojinović, posinak muzičke zvezde Lepe Brene i suprug njene popularne mlade koleginice Aleksandre Prijović, danas proslavlja jubilarni 40. rođendan.

Tim povodom čestitke pristižu sa svih strana čitavog dana, ali ono što je zanimljivo je da on nije jedini u porodici koji danas proslavlja divan dan.

Aleksandra Prijović javno je čestitala Filipu rođendan Foto: Instagram

Naime, Aleksandra Prijović javno mu je čestitala rođendan, a isto je uradila i njena majka Borka Mihajlović, koja je takođe svom partneru čestitala rođendan na isti dan.

Naime, Borka je na Instagramu objavila fotografiju sa partnerom Fahrudinom Buljubašićem, kojem se obratila emotivnim rečima:

"Dragi moj Fahrudin Buljubašić Faks, SREĆAN ROĐENDAN!", napisala je Borka Mihajlović u opisu njihove zajedničke fotografije.

