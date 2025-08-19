MAJKA ALEKSANDRE PRIJOVIĆ SE JAVNO OBRATILA PARTNERU! Obe imaju isti povod za slavlje: Mama i ćerka danas lete od sreće! (FOTO)
Filip Živojinović, posinak muzičke zvezde Lepe Brene i suprug njene popularne mlade koleginice Aleksandre Prijović, danas proslavlja jubilarni 40. rođendan.
Tim povodom čestitke pristižu sa svih strana čitavog dana, ali ono što je zanimljivo je da on nije jedini u porodici koji danas proslavlja divan dan.
Naime, Aleksandra Prijović javno mu je čestitala rođendan, a isto je uradila i njena majka Borka Mihajlović, koja je takođe svom partneru čestitala rođendan na isti dan.
Naime, Borka je na Instagramu objavila fotografiju sa partnerom Fahrudinom Buljubašićem, kojem se obratila emotivnim rečima:
"Dragi moj Fahrudin Buljubašić Faks, SREĆAN ROĐENDAN!", napisala je Borka Mihajlović u opisu njihove zajedničke fotografije.
Kurir.rs
