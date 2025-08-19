Slušaj vest

Estradni ring ponovo se zagreva! Reper Vuk Mob nije mogao da prećuti kada je saznao da će na Karavan Youth Festu u Beogradu, 6. septembra, na istu binu izaći i njegov ljuti protivnik – Nenad Aleksić Ša.

Oglasio se na Instagramu

Na svom Instagram storiju, Vuk je objavio isečak vesti o festivalu i prokomentarisao:

- Ne znam koliko vam je pametno što ste stavili Ša da nastupa kad i ja – uz emotikon koji plače od smeha.

Podsetimo, sukob Vuka Moba i Ša traje godinama, a koren svega krije se u aferi sa Tarom Simov, devojkom zbog koje je Ša u rijalitiju javno ostavio suprugu. Upravo tada se spekulisalo da je Tara imala bliske odnose i sa Vukom, što je dodatno raspalilo bes repera iz „Bloka“.

Pljuštale uvrede preko mreža

Od tada, dvojica muzičara razmenjuju uvrede preko mreža, a tenzija je znala da ode predaleko. Vuk je u nekoliko navrata poručivao da bi „Ša voleo da mu lupi šamarčinu i slomi vilicu“, dok je Ša odgovarao kroz prozivke i tvrdnje da „Vuk nema pojma“. Njihove svađe punile su naslovne strane tabloida, a sada ih je organizator Youth Festa doveo na istu binu – i to u vrhuncu večeri.

Na Donjem Kalemegdanu, 6. septembra, zakazana je kruna trodnevnog festivala, uz nastupe pomenutih repera i Gazde Paje, Sandre Afrike, In Viva, DJ Šoneta i MC Stojana. Ali sada, čini se da će izuzetno biti zanimljivo i dešavanje iza kulisa i da li će se Vuk i Ša uopšte pogledati u oči.