Srpska pravoslavna crkva 19. avgusta slavi Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih i najlepših letnjih verskih praznika, te je današnji dan obojen radošću i mirom u javnosti, ali i među poznatima.

Voditeljka Bojana Ristivojević jedna je od brojnih slavnih ličnosti koja je putem društvenih mreža čestitala ovaj veliki praznik i poželela svima mir. Ona je iskoristila priliku i da poseti pravoslavnu svetinju baš na ovaj praznik, te se odatle i oglasila.

1/4 Vidi galeriju Bojana Ristivojević sa ćerkom pod ostrogom Foto: Printscreen Instagram

Naime, ona je otišla sa ćerkom pod manastir Ostrog u Crnoj Gori, kako bi na pravi način obeležila ovaj sveti dan.

Običaj nalaže da se danas jede grožđe pa je tako i ona ispoštovala i ispred manastira ponela ovo voće.

Na glavi je nosila maramu, a istu je stavila i ćerki Mitri koja je celivala mesto upokojenja svetog Vasilija.

- Srećan praznik Preobraženja Gospodnjeg - napisala je voditeljka na Instagramu.

Kurir.rs

