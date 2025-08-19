LJUDI NE VERUJU SLOBINOJ ŽENI DA NIJE STAVLJALA IMPLANTE Radanović se sa njom slikao u teretani, svi joj se dive zbog ovoga! (FOTO)
Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, na društvenim mrežama je veoma aktivna, gde često objavljuje trenutke iz porodičnog doma, odgovore na pitanja svojih fanova, kao i fotogorafije iz teretane i nakon treninga.
Ono što se može zaključiti je da Jelena vredno radi na svom izvajanom telu i da se veoma brine o istom, te pokazuje kako njen izgled vremenom napreduje.
Ona je sada podelila fotografiju sa Slobom i pokazala kako zajedno treniraju.
Dok je Sloba bio u šortsu i majici, Jelena je nosila gumene papuče, i helanke koje su isticale njene obline.
Ovo nije prvi put da na mrežama komentarišu da li je Jelena stavljala implante ili je njena zadnjica prirodna, a komplimenti na račun vitke linije svakako da ne izostaju.
Vlasnici su vile u Beogradu od pola miliona
Cena ove nekretnine je bila paprena, kao i renoviranje što i ne čudi s ozbirom da je u njihovom domu sve apsolutno novo. Pevač je nedavno usnimio svaki deo kuće, a prvo je počeo sa snimanjem hodnika, a onda je pokazao enterijer od kog doslovno zastaje dah.
Novi plazma televizor, spavaća soba urađena po najboljem ukusu, a tu je i kutak za malog Damjana.
Kurir.rs
Jelena Radanović o trenutku fizičkog napada na nju: