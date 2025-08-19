Slušaj vest

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, na društvenim mrežama je veoma aktivna, gde često objavljuje trenutke iz porodičnog doma, odgovore na pitanja svojih fanova, kao i fotogorafije iz teretane i nakon treninga.

Ono što se može zaključiti je da Jelena vredno radi na svom izvajanom telu i da se veoma brine o istom, te pokazuje kako njen izgled vremenom napreduje.

Jelena Radanović u teretani, pokazala vidljive rezultate Foto: Pritnscreen, Printskrin/Instagram

Ona je sada podelila fotografiju sa Slobom i pokazala kako zajedno treniraju.

Dok je Sloba bio u šortsu i majici, Jelena je nosila gumene papuče, i helanke koje su isticale njene obline.

Jelena i Sloba Radanović poziraju u teretani
Jelena i Sloba Radanović se slikali u teretani, a svi komentarišu njenu zadnjicu Foto: Printscreen Instagram

Ovo nije prvi put da na mrežama komentarišu da li je Jelena stavljala implante ili je njena zadnjica prirodna, a komplimenti na račun vitke linije svakako da ne izostaju.

Vlasnici su vile u Beogradu od pola miliona

Cena ove nekretnine je bila paprena, kao i renoviranje što i ne čudi s ozbirom da je u njihovom domu sve apsolutno novo. Pevač je nedavno usnimio svaki deo kuće, a prvo je počeo sa snimanjem hodnika, a onda je pokazao enterijer od kog doslovno zastaje dah.

OVO NIJE VILA, NEGO ZAMAK! Sloba Radanović gradi luks nekretninu koja će vas raspametiti, objavljeni prvi kadrovi (FOTO) Foto: Printscreen

Novi plazma televizor, spavaća soba urađena po najboljem ukusu, a tu je i kutak za malog Damjana.

