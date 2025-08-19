Slušaj vest

Pevačica Milena Vučić porodila se u 38. godini i na svet donela dve zdrave i prelepe devojčice.

Ona se nedugo nakon porođaja oglasila fotografijom sa naslednicama uz opis: "Žurka može da počne".

Milena Vučić Foto: Printscreen Instagram

Milena je sada obavestila fanove da je sa bliznakinjama napustila porodilište, te je objavila fotografiju iz porodičnog doma.

Ona je sedela sa bebama u rukama, dok je pored bio kućni ljubimac, pas rase pudla, koji je gledao u nove članove porodice.

Milena Vučić sa blizancima nakon porođaja
Milena Vučić sa blizancima nakon porođaja izašla iz porodilišta Foto: Printscreen Insatgram

- Ništa, evo navikavamo se lagano jedni na druge - napisala je ona u opisu fotografije.

Najlepše vesti

Pevačica je iz porodilišta objavila fotografiju i svom suprugu Nikoli Burovcu se obratila emotivnim rečima.

- Stigle su nam devojčice, ljubavi da li si svestan koliko smo bogatiii? Žurka može da počne.12.08.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali, ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čoveka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili ,doktor, babice , sestre, anesteziolog, studenti...Njihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. Sada idem da se odmaram, još koji dan... - napisala je pevačica na svom Instagramu.

Kurir.rs

