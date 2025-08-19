Slušaj vest

Kako nisu uvek sve zajedno i kako odmore provode svaka na svoju stranu u skladu sa svojm interesovanjima, ovo su detalji gde se provodi svaka od njih.

Kada ne piše i ne komponuje pesme za "Frajle", Nevena Buča, crvenokosa tenorina iz ovog benda - peca. Sigurno ste se pitali gde se nalazi mir posle mnoštva koncerata, javnih nastupa i slikanja za medije, i odgovor ove simpatične kantautorke je u prirodi, ali verovatno niste očekivali da je - na pecanju na jednon od najlepših srpskih planina.

Druge dve članice "Frajli" svoju letnu oazu mira pronašle su na moru. Jelena Buča vrele letnje dane provodi u Perastu u Crnoj Gori, dok Nataša Mihajlović uživa na hrvatskom primorju.

Nakon letnje pauze, "Frajle" se s jeseni vraćaju svojim koncertnim aktivnostima, jer kako su istakle, uželele su se nastupa i druženja sa publikom. U narednom periodu Nevenu, Jelenu i Natašu, očekuje još jedno boemsko veče pod otvorenim nebom na Salašu 137, 27. septembra, za koje i sada vlada ogromno interesovanje, a zatim i veliki koncert 18. oktobra u Skoplju.

