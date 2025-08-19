Orkestar Danijela x Sofronijević – tradicija u novom ruhu kroz trubu i harmoniku
Saradnja koja se sluša na repeat: Nova numera Orkestra Danijela donosi spoj koji će vas osvojiti
Druga numera sa live albuma Mačka Orkestra Danijela nedavno je ugledala svetlost dana i donela publici novo muzičko iznenađenje. Ovog puta Danijelin orkestar publici predstavlja moćan muzički susret sa Aleksandrom Sofronijevićem – virtouzom na harmonici, sa kojim je nastao nesvakidašnji spoj dve kompozicije: tradicionalne pesme „Igrale se Delije“ i čuvenog kola „Kolubarski vez“.
U potpuno novom aranžmanu, ove dve numere objedinjene su u jedinstven splet koji odiše snagom tradicije, ali i modernim muzičkim pristupom. Spoj trube i harmonike donosi neverovatnu energiju i emociju, a upravo ta kombinacija čini ovu izvedbu posebno zanimljivom i svežom.
Podsećamo da je prva numera sa albuma, „Samo pesma zna“, već objavljena na YouTube kanalu Orkestra Danijela i da uveliko osvaja srca publike. Ukoliko je još niste čuli, možete je potražiti na zvaničnom kanalu orkestra.
Prva dama trube naglasila je da joj je saradnja sa Aleksandrom Sofronijevićem veoma draga i značajna, kao i da publiku u nastavku očekuje još mnogo iznenađenja i dragih gostiju, koji su na njeno veliko zadovoljstvo prihvatili da budu deo ovog live albuma i pružili podršku celom projektu.
U nastavku možete čuti ovaj novi splet i uživati u svršenom spoju trube i harmonike.