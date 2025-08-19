Slušaj vest

Prvi solistički koncert pevačice Nikolije Jovanović, koji je najavljen za 29. avgust, kao i koncret Adila Maksutovića, najavljen za 5. septembar, otkazani su.

Kako je na svom zvaničnom Instagram profilu istakao jedan od glavnig saradnika organizatora i realizatora ovih koncerata, odnosno partnerska firma koja prodaje karte za ove događaje, svi koncerti najavljeni za ovu godinu na Tašmajdanu su odloženi do daljnjeg.

- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu - napisano je u objavi, a potom objašnjen i razlog ove odluke:

Nikolija Jovanović Adil Maksutović, otkazani koncerti na Tašmajdanu Foto: Printscreen Insatgram

- Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust, kao i koncert Adila, predviden za 5. septembar. Novi termini navedenih dogadaja biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti priliku da uživa u ovim koncertima. Hvala na razumevanju i podršci. Vidimo se sledeće sezone na Tašmajdanu!

Vesna trebalo da peva sa njom

Njena majka i čuvena pevačica Vesna Zmijanac je trebalo da nastupi sa ćerkom na Tašmajdanu, a pune entuzijazma su nedavno za "Blic" govorile o tome.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Humora mi nikako ne manjka, ali mi noge manjkaju, jedino na noge ne mogu lako, ostalo je sve dobro. Dobro sam, kad je mnogo vrućina, onda nisam dobro, ali guram. Moram sada da budem sposobna, nema mi druge, a posle koncerta nema veze više. Ozbiljno vam kažem, kad me ona n****i, bude veselo. Ništa je ja ne savetujem. Nema ti tu bože pomozi, tu je pevaj i uživaj - rekla je Vesna, na šta je Nikolija prokomentarisala:

- Samo me sekira, obrnule se uloge. Ovo je prvi koncert tek, tako da mama, molim te skocentriši se. Ovo je generalna proba pred ono što tek sledi. Ja na tom koncertu, 29. avgusta želim publici da prenesem emociju i ljubav i da uživamo.