Prvi solistički koncert popularne pevačice Nikolije Jovanović, koji je najavljen za 29. avgust, otkazan je.

Informaciju koja je razočarala mnoge fanove objavili su prodavci karata na svom zvaničnom Insatgram profilu, a mlada folkerka je njihovu objavu podelila.

Ona nije krila uznemirenost povodom neočekivane situacije koja ju je snašla, te je uz objavu kratko napisala:

Nikolija Jovanović se oglasila nakon otkazivanja koncerta Foto: Printscreen Insatgram

- Dok se saberem... Ostaviću samo ovaj repost ovde danas - napisala je ona i dodala emotikon sa očima punih suza.

Razlog otkazivanja koncerta

Kako je na svom zvaničnom Instagram profilu istakao jedan od glavnig saradnika organizatora i realizatora ovih koncerata, odnosno partnerska firma koja prodaje karte za ove događaje, svi koncerti najavljeni za ovu godinu na Tašmajdanu su odloženi do daljnjeg.

- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu - napisano je u objavi, a potom objašnjen i razlog ove odluke:

- Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust, kao i koncert Adila, predviden za 5. septembar. Novi termini navedenih dogadaja biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti priliku da uživa u ovim koncertima. Hvala na razumevanju i podršci. Vidimo se sledeće sezone na Tašmajdanu!