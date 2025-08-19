Slušaj vest

Hana Ikodinović, naslednica pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, uskoro se seli u Španiju.

Ona je upisala fakultet u Španiji, te planira da tamo nastavi svoje školovanje, što je i razlog njene selidbe daleko od domovine.

 Ona je veoma aktivna da društvenim mrežama i fotogeničnost je nasledila od slavne majke, te je sada pred putovanje objavila fotografije u kućnoj atmosferi i pokrenula lavinu komentara.

Hana Ikodinović pozira u svom domu u uskoj haljini Foto: Printscreen Insatgram

Slikala se na dvosedu, pa smo mogli da vidimo kako se u uskoj haljini namešta za poziranje.

Objavila fotografije za nova dokumenta

Kako se uveliko priprema za odlazak u Španiju i novo poglavlje u životu, Ikodinovićeva prirpema svu potrebnu dokumentaciju, te su na red došle i fotografije.

Hana Ikodinović
Hana Ikodinović objavila fotke za lična dokumenta Foto: Instagram

Iako mnogi ove sličice iz dokumenata kriju kao zmija noge, Hana ih je hrabro podelila na Instagramu i pokazala kako izgleda.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMNOGI OVE FOTOGRAFIJE KRIJU, A HANA IH OBJAVILA JAVNO! Ikodinovićeva se sprema za studiranje u Španiji, ovim potezom dokazala koliko je hrabra (FOTO)
StarsĆERKU ŠALJE NA STUDIJE U ŠPANIJU: A malo ko zna koju diplomu ima Nataša Bekvalac, evo šta je po struci novosadska Barbika
DSC_8714.jpg
StarsZAVODLJIVI PLES HANE IKODINOVIĆ! Natašina i Dačina mezimica u noćnom provodu, ovakvu je do sada niste videli (FOTO/VIDEO)
Hana Ikodinović u noćnom provodu
StarsHANA IKODINOVIĆ U BESNOJ MAŠINI! Ćerka Nataše Bekvalac preti da sruši mreže, ponovo pokazala prirodnu lepotu (FOTO)
hana.jpg
StarsNATAŠINA ĆERKA HANA SE SELI IZ SRBIJE: Još malo je ostalo do njenog odlaska u Španiju: Teško mi je, ne mogu da zamislim dan bez nje
Nataša Bekvalac i Hana Ikodinović.jpg

 Viralan snimak Nataše Bekvalac:

Nataša Bekvalac Izvor: instagram/bekvalceva