ĆERKA NATAŠE BEKVALAC OBJAVILA FOTKE TIK PRED SELIDBU U ŠPANIJU Lepa Hana pozirala u porodičnom domu, jedan detalj sve oduševio! (FOTO)
Hana Ikodinović, naslednica pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, uskoro se seli u Španiju.
Ona je upisala fakultet u Španiji, te planira da tamo nastavi svoje školovanje, što je i razlog njene selidbe daleko od domovine.
Ona je veoma aktivna da društvenim mrežama i fotogeničnost je nasledila od slavne majke, te je sada pred putovanje objavila fotografije u kućnoj atmosferi i pokrenula lavinu komentara.
Slikala se na dvosedu, pa smo mogli da vidimo kako se u uskoj haljini namešta za poziranje.
Objavila fotografije za nova dokumenta
Kako se uveliko priprema za odlazak u Španiju i novo poglavlje u životu, Ikodinovićeva prirpema svu potrebnu dokumentaciju, te su na red došle i fotografije.
Iako mnogi ove sličice iz dokumenata kriju kao zmija noge, Hana ih je hrabro podelila na Instagramu i pokazala kako izgleda.
