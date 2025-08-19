Slušaj vest

Hana Ikodinović, naslednica pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, uskoro se seli u Španiju.

Ona je upisala fakultet u Španiji, te planira da tamo nastavi svoje školovanje, što je i razlog njene selidbe daleko od domovine.

Ona je veoma aktivna da društvenim mrežama i fotogeničnost je nasledila od slavne majke, te je sada pred putovanje objavila fotografije u kućnoj atmosferi i pokrenula lavinu komentara.

1/3 Vidi galeriju Hana Ikodinović pozira u svom domu u uskoj haljini Foto: Printscreen Insatgram

Slikala se na dvosedu, pa smo mogli da vidimo kako se u uskoj haljini namešta za poziranje.

Objavila fotografije za nova dokumenta

Kako se uveliko priprema za odlazak u Španiju i novo poglavlje u životu, Ikodinovićeva prirpema svu potrebnu dokumentaciju, te su na red došle i fotografije.

Hana Ikodinović objavila fotke za lična dokumenta Foto: Instagram

Iako mnogi ove sličice iz dokumenata kriju kao zmija noge, Hana ih je hrabro podelila na Instagramu i pokazala kako izgleda.

Kurir.rs

Viralan snimak Nataše Bekvalac: