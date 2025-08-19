Slušaj vest

Dizajnerka nameštaja Elena Karić svakog leta provodi vreme u Ljutoj u Boki Kotorskoj gde ima vilu, a društvo joj prave sinovi.

Osim toga, ona poseduje imanje na Kosmaju, koje je uredila, renovirala i dosta ga proširila.

Pored velelepne vile, na imanju su sada i pomoćni objekti, kao i ograde kojima je opasano imanje.

Pored betonske ograde koja se spušta sa gornje strane kuće, sada postoje i žičane, koje su duplirane radi sigurnosti, s obzirom na to da je kuća usred šume na Kosmaju.

Betonski nasip ispred vile ukrašen je kamenim figurama, a ceo plac poseduje šumu.

Elena ni prilikom pravljenja ulaza na plac nije dozvolila da se drveće seče, te je beton napravljen oko stabala koja su tik do glavne kapije.

Komšinica otkrila detalje

- Elena voli prirodu i njoj od ove lokacije nema bolje. Ona je prijatna žena, bez obzira na to kakve se sve priče o njoj ovde vrte. Često pričamo, htela je jednom od mene da kupi plac, ali moji nisu bili za to da se te njive prodaju, pa nisam htela ni ja - rekla je jedna komšinica i dodala:

- Inače, oni svi porodično gledaju svoja posla, žive svoj život i dobri su ljudi. Uvek se uredno jave, imaju nekoliko kuća i sada kad su na moru sigurno je neko tu ko sve to održava. Ova lokacija je super, a cene su skočile dosta i sumnjam da će da padaju - rekla je komšinica koja živi nedaleko od Elenine vile.

Dok nisu tu radnici im održavaju kuću i okućnicu

Kako je porodica i dalje na moru, imanje održavaju pomoćni radnici, te se sada peru prozori i kosi trava na placu.

Inače, nakon što se razvela od Jugoslava Karića, Elena je prodala kuću na Kosmaju porodici Đoković, a u blizini kupila imanje na kojem je sagradila svoju kuću.

Ona je odlučila da se izoluje od svih, pa je njena vila napravljena duboko u šumi okružena samo drvećem.

