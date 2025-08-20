Slušaj vest

Nina Đogani, ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, pre tri nedelje je smanjila usne, a sad je pokazala na društvenim mrežama kako izgleda pošto joj je spao otok..

- Topljenje usana kod moje doktorke. Ovde smo otopili hijaluron koji je migrirao. Dugo sam htela da ih smanjim, jer su mi bila prevelika za moj ukus mojom krivicom - rekla je ona krajem prošlog meseca, da bi sada pokazala novo izdanje. Nina izgleda dosta drugačije i prirodnije.

1/7 Vidi galeriju Nina Đogani Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, dečko Nine Đogani je jedno vreme bio u Centralnom zatvoru, gde mu je išla u posete, a Kurir je i uslikao dok mu je nosila hranu i odeću.

- Ne bih da previšem pričam o tome. Neću ni da lažem, jeste, uslikana sam tamo gde sam uslikana... Krivo mi je što sam uslikana tamo jer, jednostavno, krivo mi je što tamo moraju da nas slikaju - rekla je Nina za "Hajp" jednom prilikom i dodala: