Slušaj vest

Nina Đogani, ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, pre tri nedelje je smanjila usne, a sad je pokazala na društvenim mrežama kako izgleda pošto joj je spao otok..

- Topljenje usana kod moje doktorke. Ovde smo otopili hijaluron koji je migrirao. Dugo sam htela da ih smanjim, jer su mi bila prevelika za moj ukus mojom krivicom - rekla je ona krajem prošlog meseca, da bi sada pokazala novo izdanje. Nina izgleda dosta drugačije i prirodnije.

Nina Đogani Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, dečko Nine Đogani je jedno vreme bio u Centralnom zatvoru, gde mu je išla u posete, a Kurir je i uslikao dok mu je nosila hranu i odeću.

- Ne bih da previšem pričam o tome. Neću ni da lažem, jeste, uslikana sam tamo gde sam uslikana... Krivo mi je što sam uslikana tamo jer, jednostavno, krivo mi je što tamo moraju da nas slikaju - rekla je Nina za "Hajp" jednom prilikom i dodala:

- Ne bih da otkrivam detalje, to ja naša privatna stvar, mislim njegova privatna stvar, on nije javna ličnost i ne treba da se iznose takve stvari, ali mnogo ima tu predrasuda i šta je i gde je on, videla sam na internetu razne neke laži. Krivo mi je zbog njega što se tako predstavlja. Znala sam da je će to doći u medije. I zatvor je za ljude.

Ne propustiteStarsNINA ĐOGANI SMANJILA USNE! Usnimila ceo proces i rezultat - Ogromna razlika pre i posle, ovo je njen prirodni izgled! (FOTO)
20240301-13-55-57nina--nina-djoganii--instagram-photos-and-videos.jpg
Stars"TO JE NAJBOLJA ODLUKA KOJU MAJKA MOŽE DA DONESE ZA SVOJE DETE" Anabela o naslednicama i njihovim očevima: Otac može biti svako!
IMG-20240930-WA0045.jpg
StarsĆERKA POZNATOG ESTRADNOG PARA U VEZI SA ROBIJAŠEM! Konačno napustio kućni pritvor, evo gde su uhvaćeni: Oglasila se! (FOTO)
whatsapp-image-20230413-at-8.46.51-pm.jpg
StarsNAKON NJEGOVE OPERACIJE VELIKO SLAVLJE KOD NINE ĐOGANI! On i dalje nosi nanogicu, a ona objavila sliku sa njim: Evo koji je povod! (FOTO)
20240626-12-27-46nina--nina-djoganii--instagram-photos-and-videos.jpg