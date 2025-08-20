Slušaj vest

Ivana Aleksić, bivša žena repera i rijaliti učesnika Nenada Aleksića Ša, uživa na odmoru u Hrvatskoj odakle je na društvenim mrežama podelila fotografije.

Svi su komentarisali njene letnje stajlinge, a posebno onaj u top majici koja se providi i mini beloj suknji. Ni fotografije sa plaže nisu izostale, a Ivana je pokazala i kako njeno lice izgleda bez trunke šminke. Oduševila je i uskom braon haljinom sa prorezima i dubokim dekolteom. Ivana je pokazala izvajano telo, a stajling je upotpunila maramom koju je stavila na glavu.

Javno je prevario

Podsetimo, Ša je u "Zadruzi 4" prevario Ivanu javno sa Tarom Simov. Ivana se nije oglašavala u tom periodu, a tek nedavno je otkrila kako se osećala dok se sve dešavalo.

- Kako može da mi bude. Ja sam bila u braku sa tim čovekom, bilo mi je tako da još mediji na sve to mi stvarno nisu bili potrebni. Nije mi krivo što se sve tako desilo, verovatno je to tako trebalo. Nema šta meni da bude krivo, ja sam tu ispala okej. Već je bilo polukiksa u prvom učešću u rijalitiju, dok je bio sa mnom, tako da možda sam negde podsvesno imala osećaj da može da se desi, ali nisam imala predstavu da će to tako da izgleda i da će da bude u tim razmerama.

Uzela bivšem 150.000 evra

Podsetimo, dok se Ivana nije oglašavala, Ša je iznosio mnoštvo tvrdnji o njihovom braku. On je tvrdio da je Ivana nakon razvoda uzela oko 150.000 evra.

- Pokušavali smo i radili na tome da imamo dete. Meni je to jedina i najveća neostvarena želja. I evo sad kad pričam sve, moram da kažem da mi je Ivana u jednom trenutku rekla: "Možda mi još nismo ni spremi za dete". Svodilo se naše vreme na to da ja sedim u salonu, čekam da završi posao i onda kući, kokice i film, pa legnemo da spavamo. Al' kad kažem spavamo - spavamo. Radila je dosta i pričala je da je umorna. Falile su mi neke stvari u braku. Legnemo i spavamo. Nema ništa, samo spavamo. Kad je bio period korone bili smo stalno u kući i mi smo se ponašali kao da ne podnosimo jedno drugo. Smetalo mi je što nismo intimni. Razmišljao sam stalno o tome da zaradim pare i putovao sam i radio. Ona je finansijski doprinosila u braku. Radila je dosta u salonu. Sve ređe i ređe smo bili intimni. Čak sam joj i rekao: Nemoj da odem i sa strane da tražim nešto" - kazao je Ša.