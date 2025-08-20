FOLKER NEĆE PEVALJKU ZA SNAJKU! Mladi fudbaler bacio oko na Zoranu Mićanović, a Boban Rajović svim silama protiv
Andrija Rajović, sin folkera Bobana Rajovića, navodno je smuvao na pevačicu Zoranu Mićanović. Boban Rajović ponosan je otac dve ćerke i sina koji grade svoje karijere daleko od estradnih voda. Pevač je u jednom intervjuu izjavio je da nikako ne bi voleo da njegov sin oženi pevačicu.
Nikako s pevaljkom
- Zaista smatram da su moja deca uspešna i ponosan sam na njih. Svi misle da je lako deci poznatih, posebno za mog sina, a on je morao duplo da se trudi u fudbalu kako bi uspeo - rekao je Rajović u jednoj emisiji.
- Probaću svim silama da ga savetujem da prepozna svoju pravu sreću. Prirodno je da će da se zaljubi u neku koja će da legne njegovom temperamentu, ali mislim da sam i ja dovoljno adekvatan da prepoznam koja je žena adekvatna za njega, a koja ne i uticaću koliko budem mogao, ali na kraju on je taj koji bira. Samo znam da mora da uključi glavu i da misli.
Rajović tvrdi da svoje koleginice i te kako poštuje.
- Ja moje koleginice ozbiljno poštujem i cenim i nije lak posao, ali mislim da ne bih želeo za snajku. Ne zato što imam nešto protiv, ali ne znam kako bi to funkcionisalo sa tako različitim karijerama - rekao je pevač.
Bacio oko na Zoranu
Mladi fudbaler, sa društvom je bio na Zoraninom nastupu u Budvi, na kom se oduševio izgledom pevačice.
- Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije. To veče kad je Zorana pevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža, koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se celu noć tokom njenog nastupa smeškali jedno drugom. Posle nastupa su razmenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sutra veče i da zajedno izađu u provod - priča izvor.
- Onu su zajedno otišli na nastup Tee Tairović, a celo veče su se grlili i bili jako prisni. Trudili su se da ne privlače pažnju, ali kako to već uvek biva, ljudi su ih primetili i odmah je počelo da se šuška da je nova ljubav na pomolu. Ne mogu da tvrdim da su zajedno, ali da je Andrija odlepio za pevačicom, jeste. Uostalom, slike i snimci govore više od 1.000 reči - rekao je pomenuti sagovornik za "Kurir".