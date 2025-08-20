Slušaj vest

Andrija Rajović, sin folkera Bobana Rajovića, navodno je smuvao na pevačicu Zoranu Mićanović. Boban Rajović ponosan je otac dve ćerke i sina koji grade svoje karijere daleko od estradnih voda. Pevač je u jednom intervjuu izjavio je da nikako ne bi voleo da njegov sin oženi pevačicu.

Nikako s pevaljkom

- Zaista smatram da su moja deca uspešna i ponosan sam na njih. Svi misle da je lako deci poznatih, posebno za mog sina, a on je morao duplo da se trudi u fudbalu kako bi uspeo - rekao je Rajović u jednoj emisiji.

- Probaću svim silama da ga savetujem da prepozna svoju pravu sreću. Prirodno je da će da se zaljubi u neku koja će da legne njegovom temperamentu, ali mislim da sam i ja dovoljno adekvatan da prepoznam koja je žena adekvatna za njega, a koja ne i uticaću koliko budem mogao, ali na kraju on je taj koji bira. Samo znam da mora da uključi glavu i da misli.

Rajović tvrdi da svoje koleginice i te kako poštuje.

- Ja moje koleginice ozbiljno poštujem i cenim i nije lak posao, ali mislim da ne bih želeo za snajku. Ne zato što imam nešto protiv, ali ne znam kako bi to funkcionisalo sa tako različitim karijerama - rekao je pevač.

Bacio oko na Zoranu

Mladi fudbaler, sa društvom je bio na Zoraninom nastupu u Budvi, na kom se oduševio izgledom pevačice.

- Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije. To veče kad je Zorana pevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža, koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se celu noć tokom njenog nastupa smeškali jedno drugom. Posle nastupa su razmenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sutra veče i da zajedno izađu u provod - priča izvor.

