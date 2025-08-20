Slušaj vest

Kija Kockar trenutno uživa u čarima Porto Rika,a svoje pratioce je obradovala atraktivnom fotografijom. Na slicipozira u  belom bikiniju koji joj naglašava njenu figuru i preplanuli ten.

Screenshot_14.jpg
Foto: Preent Screen

Kija ni ovoga puta nije razočarala, pa je svoje obline prekrila mini belim bikinjem.

Iako je ima uzak struk, grudi i pozadina pravili su pregip baš na mestima na kojima to treba da bude.

Odmah su počeli da pljušte komentari."Kija prirodna lepotica, sad trend u svetu" "Lek za oči I dušu" bili su samo neki od komentara.

Foto: Preent Screen

 Kija o novoj ljubavi

Nedavno je progovorila o svom novom dečku, ali i priznala da li planira ponovo da se udaje.

- Iskreno, nisam luda za svadbom i udajom, ali videćemo, nikad se ne zna... Dovoljno mi je što od partnera dobijam dijamante (smeh)! Ljubavi, hvala ti na tome... On insistira na svadbi, a što se mene tiče, zasad mi to nije u planu - iskreno je rekla Kija i otkrila više detalja o svom izabraniku, kog krije od javnosti:

- U pitanju je naš čovek s kojim sam se, preko zajedničkog prijatelja, upoznala u Americi. Zajedno smo godinu i po i ne želim da trčim pred rudu, ali mislim da je on muškarac kog sam tražila. Nije javna ličnost i nema društvene mreže... Uživam u vremenu koje provodim s njim i upoznala sam ga sa svim ljudima čije mi je mišljenje važno. Moja baka ga obožava, oduševljena je njime i sjajno se slažu, a isti je slučaj i s ostatkom porodice.

Kija Kockar u Portoriku
 Kija Kockar uživa u Americi.

Kija Kockar uživa u Americi Izvor: instagram/kijakockar